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На площади Тельмана прошла акция «Семья помогает семье»
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На площади Тельмана прошла акция «Семья помогает семье» 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В рамках общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» в районе Аэропорт на площади Тельмана прошла акция по сбору вещей и школьных принадлежностей. На протяжении дня рядом со станцией метро был организован мобильный пункт сбора вещей для нуждающихся. Об этом рассказал представитель центра социальной помощи семье и детям «Сокол», специалисты которого выступили организаторами проведения акции.
— Целью мероприятия является оказание адресной социальной поддержки остронуждающимся московским семьям, которые в данный момент испытывают трудности при подготовке детей к новому учебному году, — пояснил специалист ЦСПСиД.
Желающие оказать помощь приносили в пункт сбора все необходимое для школьников: одежду, обувь, канцелярские товары и письменные принадлежности.
Напомним, всех, кто не успел принять участие в акции, ждут в стационарном пункте на базе ЦСПСиД «Сокол» по адресу Песчаный переулок, д. 10, к. 1 до 31 августа ежедневно. (ео)
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