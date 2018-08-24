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Акция «Ночь кино» в Подмосковье за два года стала в десять раз масштабнее
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Акция «Ночь кино» в Подмосковье за два года стала в десять раз масштабнее 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Количество площадок акции «Ночь кино» в Московской области увеличилось в 10 раз по сравнению с первым годом проведения, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.
"В этом году официальными участниками акции в Подмосковье стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. Из них 73 площадки планируют провести кинопоказы в залах и 42 — под открытым небом. По сравнению с 2016 годом, когда акция была проведена первый раз, количество ее участников возросло в 10 раз (2016 — 11 площадок в семи муниципальных образованиях)", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, основной программой «Ночи кино» традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов — победителей народного онлайн-голосования, лидерами которого в 2018 году стали киноленты «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.
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