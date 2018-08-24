План суверенного фонда Норвегии по отказу от нефтегазовых инвестиций встретил сопротивление

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд — нефтяной фонд Норвегии объемом $1 трлн — встречает сопротивление в отношении своего плана, предусматривающего отказ от акций нефтяных и газовых компаний более чем на $40 млрд Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/TORE MEEK

Назначенная правительством комиссия в пятницу рекомендовала отказаться от продажи акций нефтяных и газовых компаний. Она заявила, такой шаг мало повлияет на защиту Норвегии от падения цен на нефть, но при этом изменит инвестиционную философию, которая до сих пор была успешной.

"Эта инвестиционная стратегия проста, хорошо обоснована и хорошо послужила фонду, — говорится в докладе комиссии. — Если исключить акции энергетического сектора из [портфеля] фонда, то… фонд получит либо более низкую доходность, либо более высокий риск".

Теперь правительство проведет собственную оценку, прежде чем этот вопрос будет рассмотрен парламентом.

Доклад вместе с рекомендациями фонда и раундом общественных обсуждений «составляют прочную основу для принятия решений», заявила министр финансов Сив Йенсен.

Exxon Mobil. Как сообщали «Вести. Экономика», в ноябре прошлого года норвежский суверенный фонд предложил отказаться от нефтяных активов, включая бумаги Royal Dutch Shell

Нация будет «менее уязвима» к падению цен на нефть, если не будет инвестировать в акции компаний нефтегазовой отрасли, сказал представитель фонда.

Во вторник фонд сообщил, что зафиксировал доходность в размере 1,8% во II квартале, заработав 167 млрд норвежских крон ($20 млрд) после убытка в I квартале.

Самыми выгодными оказались вложения фонда в акции нефтяных и газовых компаний. Их доходность составила 13%.

К концу II квартала в акции нефтяных и газовых компаний было вложено 6,2% средств фонда, или $41 млрд