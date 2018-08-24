Более 11 млн рублей направят на ремонт скважинных водозаборов на Дону

Более 11 млн рублей планируется направить на ремонт скважинных водозаборов в Егорлыкском и Зимовниковском районах Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, более 10, 5 млн рублей на капитальный ремонт четырех артезианских и одной буровой скважин затратят из резервного фонда бюджета Ростовской области.

Из местных бюджетов на эти цели планируется добавить более 600 тыс. рублей.

Необходимая для проведения восстановительных работ документация уже разработана, на нее получено положительное заключение.

По данным областных властей, ремонт скважин позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей пяти населенных пунктов.