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Нефтяные компании РФ в июле увеличили отгрузку бензина на экспорт на 19,7%
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Нефтяные компании РФ в июле увеличили отгрузку бензина на экспорт на 19,7% 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Российские нефтяные компании, исключая мини-нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в июле 2018 года нарастили отгрузку всего автобензина на экспорт по сравнению с июнем на 19,7% — до 255,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок за указанный период выросла на 6,3%, до 3,264 млн тонн.
При этом отгрузка высокооктановых бензинов на экспорт в июле поднялась на 15%, до 197,4 тыс. т, а низкооктановых — подскочила в 1,4 раза, до 58,2 тыс. т.
Отгрузка высокооктановых бензинов на внутренний рынок в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3% — до 3,26 млн т, низкооктановых — снизилась на 3%, до 4,7 тыс. т.
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