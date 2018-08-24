Перечень сельхозпродукции для реализации на биржевых торгах может быть расширен

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Список продукции сельскохозяйственного производства для реализации через биржевые торги может быть расширен. Об этом говорится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «дорожной карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики.

Как говорится в документе, в России необходимо проведение государственных закупочных и товарных интервенций на биржевых торгах производными финансовыми инструментами, базисными активами которых являются сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Это должно привести к расширению видов сельскохозяйственной продукции, реализуемой на торгах, а также к формированию индексов цен на продукцию агропромышленного комплекса на основе биржевых и внебиржевых договоров, отмечается в плане развития конкуренции.

Соответствующий приказ Минсельхоза РФ должен быть представлен до конца августа.