Перечень сельхозпродукции для реализации на биржевых торгах может быть расширен 

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Список продукции сельскохозяйственного производства для реализации через биржевые торги может быть расширен. Об этом говорится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «дорожной карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики.
Как говорится в документе, в России необходимо проведение государственных закупочных и товарных интервенций на биржевых торгах производными финансовыми инструментами, базисными активами которых являются сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Это должно привести к расширению видов сельскохозяйственной продукции, реализуемой на торгах, а также к формированию индексов цен на продукцию агропромышленного комплекса на основе биржевых и внебиржевых договоров, отмечается в плане развития конкуренции.
Соответствующий приказ Минсельхоза РФ должен быть представлен до конца августа.
Сейчас в России периодически проходят интервенции на рынке зерна. При этом неоднократно обсуждалась возможность проведения молочных и мясных интервенций. Кроме того, в марте 2017 года Московская биржа начала торги сахаром с возможностью поставки товара в срок до 90 дней. Также Московская биржа рассматривала возможность запуска торгов поставочными форвардными контрактами, базисным активом которых является сахар.