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Goldman Sachs запускает на британском рынке свой нео-банк
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Goldman Sachs запускает на британском рынке свой нео-банк 

Банки.ру 36 минут назад
Goldman Sachs запускает на британском рынке свой цифровой банк — сберегательную платформу Marcus, сообщает издание Reuters со ссылкой на отправленную сотрудникам информацию.
На данный момент приложение стало доступно для 150 британских сотрудников банка, а в ближайшие недели оно выйдет на британский рынок. Банк будет предлагать онлайн-сберегательный счет для клиентов в Великобритании. Аналогичные услуги через мобильное приложение в Великобритании уже предлагают Atom Bank, Monzo, Starling Bank и Tandem.
О том, какую ставку будет предлагать Marcus, пока не сообщается, но СМИ предсказывают, что платформа может выйти в лидеры, если ставка будет установлена на уровне 1,5%. Согласно Moneyfacts.co.uk, лучшим предложение на рынке сейчас является ставка от филиала Банка Кипра в Великобритании, который предлагает 1,41%.
Нео-банк является частью стратегии банка по развитию своего потребительского бизнеса, который должен быть конкурентоспособным по отношению к другим кредиторам, имеющим полноценные розничные банки. В Goldman заявили, что рассматривают возможность купить традиционного кредитора, чтобы расширить свой спектр потребительских услуг.
Goldman Sachs первоначально запустил платформу Marcus в США в 2016 году, предлагая личные ссуды и сберегательные счета через Интернет. С момент запуска цифровой банк собрал более 20 млрд долларов на депозитах.
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