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Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 9,25 руб на акцию
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Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 9,25 руб на акцию 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 9,25 рубля на акцию, сообщила компания.
"На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Новатэк» по результатам первого полугодия 2018 года рекомендовано направить 28,086 миллиарда рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,25 рубля (92,5 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), что на 33,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2017 года", — говорится в сообщении.
Совет директоров принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании 28 сентября. Реестр на участие в нем будет закрыт 4 сентября. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 10 октября.
"Новатэк" по итогам 2017 года выплатил финальные дивиденды в размере 8 рублей на акцию, что на 14,3% выше финальных дивидендов за 2016 год. При этом с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года дивидендные выплаты за весь прошлый год составили 14,95 рубля на акцию (45,39 млрд рублей), что на 7,6% больше выплат по итогам 2016 года.
Согласно последним публичным данным о размере доли главы «Новатэка» Леонида Михельсона (на конец апреля 2012 года), под его контролем находилось 24,75% акций компании. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг «Новатэка», подконтрольным Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и «Волга груп» — 19,16% и 4,3% соответственно. У «Новатэка» есть и крупный зарубежный акционер — французская Total владеет 18,9%.
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