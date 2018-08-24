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Рюкзак, дневник, тетради: как сэкономить на покупке качественных школьных товаров
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Рюкзак, дневник, тетради: как сэкономить на покупке качественных школьных товаров 

Мир24 13 минут назад
Фото: Мир24
Средний чек на школьные товары в 2018 году вырос на 23%. Дороже всего родителям обходится школьная форма. Средний чек составяляет 1800 рублей. Брюки для мальчика стоят в среднем 1400 рублей, блузка для девочки — 670 рублей. По данным экспертов, больше всего подорожали футболки для физкультуры. Рюкзак для школьника обойдется в среднем в 930 рублей, пенал — в 640. Столичные флористы отмечают, что самый «бюджетный» букет к 1 сентября обойдется в 500 руб.
О том, можно ли сэкономить на покупке качественных школьных товаров и как это сделать, телеканалу «МИР 24» рассказала маркеолог Зуля Ханнанова.
Средний чек на школьные товары вырос. Как думаете, накануне 1 сентября цены могут статье еще больше?
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