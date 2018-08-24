Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и ввел новый депозит

Депозит «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей, от одного месяца до трех лет) в отделении банка открывается под 3,65—4,5% (ранее — под 3,55—4,2%), онлайн — под 3,9—4,75% годовых (вместо 3,8—4,45%).

«Пополняй» (от 1 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) в отделении привлекается под 3,6—4,05% (прежде — под 3,2—3,85%), а при оформлении онлайн — под 3,85—4,3% годовых (ранее — под 3,45—4,1%).

«Управляй» (от 30 тыс. рублей, от трех месяцев до трех лет) в отделении открывается под 2,9—3,75% (прежде — под 2,5—3,55%), онлайн — 3,15—4% годовых (ранее — под 2,75—3,8%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Продуктовый виджет

Депозит «Социальный» (минимальная сумма не ограничена, на три года) можно оформить под 3,75% годовых (вместо 3,35%), а «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 4,55% годовых (вместо 4,15%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «Управляй», «Пополняй» и «Социальный».

Вклад «Весомая выгода» открывается в долларах США на шесть месяцев, один, два и три года.

Минимальная сумма — 1 тыс. долларов. Доходность составит 1,5—3% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты по истечении 6 месяцев основного (пролонгированного) срока выплачиваются исходя из 2/3 от процентной ставки, установленной банком по данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.

Оформить депозит можно в отделениях банка, а также онлайн до 30 сентября.