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Фьючерсы на фондовых биржах США выросли перед выступлением Пауэлла
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Фьючерсы на фондовых биржах США выросли перед выступлением Пауэлла 

Investing.com Россия 11 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в пятницу американский фондовый рынок откроется ростом. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.
В 13:50 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 56 пунктов или на 0,22% до 25727,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на шесть пунктов или на 0,23% до 2864,50. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 23 пункта или на 0,31% на позиции 7447,50.
Внимание инвесторов приковано к намеченному на сегодня выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной конференции руководителей центробанков мира в в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Инвесторов заинтересуют любые сведения относительно дальнейшего курса монетарной политики центробанка США. В результате своего прошлого заседания 1 августа центробанк США сохранил значение процентной ставки без изменений и дал позитивную оценку ситуации в наибольшей экономике мира, сохранив в силе свои планы по дальнейшему постепенному повышению процентной ставки.
Тем временем, США и Китай обменялись введением новых 25% пошлин на товары друг друга на сумму $16 млрд, а торговые переговоры завершились без подписания каких-либо соглашений. В последние месяцы две крупнейшие экономики мира ввели обоюдные пошлины на товары на миллиарды долларов.
В пятницу Китай заявил, что не станет менять свою позицию в ответ на силовое давление по торговым вопросам со стороны США.
На торгах до открытия рынка одними из лидеров роста стали акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые выросли на на 0,59%. Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) повысились на 1,97%. Акции производителя автомобилей Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE:FCAU) повысились на 2.64%, а акции медицинской компании Canopy Growth Corp (TO:WEED) подорожали на 3,20%.
Курс акций Ross Stores (NASDAQ:ROST) упал на 7,12% после того, как ее прогноз на год оказался хуже предположений аналитиков.
Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 вырос на 25 пунктов или на 0,47%, германский DAX — на 29 пунктов или на 0,24%, а лондонский FTSE 100 — на 6 пунктов или на 0,09%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 12 пунктов или на 0,37%, а испанский IBEX 35 подскочил на 43 пункта или на 0,46%.
Фьючерсы на золото выросли на 0,33% до $1197,9, а фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,24% до $68,67 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,22% до 95,35.
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