Правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики.

Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции на 2018–2020 гг. в отраслях экономики Российской Федерации.

"Дорожной картой" предусматривается развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на финансовых рынках.

В частности, с 2019 г. доля реализованного на биржевых торгах газа к общему объему реализованного газа на внутреннем рынке должна составить не менее 10%.

Также предусмотрено установление единого тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам для всех поставщиков газа.

Основные цели «дорожной карты»:

— повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

— повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счёт обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов, повышения доли наукоёмких товаров и услуг в структуре производства, развития рынков высокотехнологичной продукции;

— стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.

Определены контрольные показатели, ответственные исполнители и ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».