Будущий банк «плохих» долгов наиболее заметно нарастил активы в июле

Активы банков, раскрывавших отчетность, за июль текущего года незначительно сократились (на 0,1%), а за семь месяцев с начала года увеличились на 1,6%, или на 1,32 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру

По информации, размещенной на сайте Банка России , за прошедший месяц активы банковского сектора также сократились на 0,1% без учета валютного курса (если учитывать курс, то выросли на 1,7%), а с начала года — на 1,7%, или на 1,4 трлн рублей. Совокупный объем активов на 1 августа 2018 года составил 86,63 трлн рублей.

Лидером по приросту активов в июле стал банк «Траст» (рост на 830,5 млрд рублей, или на 142,3%), получивший почти 870 млрд рублей от Банка России на срок свыше трех лет. ЦБ в настоящее время является почти единоличным владельцем «Траста», к которому с августа 2018 года будет присоединен выделенный из ФК «Открытие» АО «Банк Открытие Специальный». Последний аккумулирует фонд проблемных и непрофильных активов ФК «Открытие». Планируется, что в этот фонд впоследствии будут включены проблемные и непрофильные активы Бинбанка Промсвязьбанка , Рост Банка и Автовазбанка

На втором месте привычный Сбербанк , активы которого выросли за месяц на 137,6 млрд рублей, или всего на 0,5%. Также в пятерку лидеров по абсолютной динамике нетто-активов за июль попали Ситибанк (основной рост за счет средств на счетах физлиц и краткосрочных привлеченных МБК от банков-нерезидентов), Альфа-Банк (основной рост за счет привлеченных краткосрочных МБК от банков-резидентов, средств на счетах корпоративных клиентов и физических лиц) и ВБРР (основной рост за счет депозитов госструктур на срок до 90 дней и до года и за счет остатков на текущих счетах юридических лиц).

В июне отрицательную динамику продемонстрировали 252 кредитные организации. Это почти половина из действующих на 1 августа 2018 года. Четыре из пяти банков-антилидеров контролируются государством, а крупнейшее снижение показал ВТБ (на 232,5 млрд рублей, или на 1,8% за месяц, в основном за счет оттока депозитов госкомпаний и юрлиц-резидентов, размещенных на сроки до полугода). При этом из пятерки за июль отрицательную динамику с начала года показывают только Бинбанк и Россельхозбанк , а за 12 месяцев — только Бинбанк, который находился на санации через ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора) до марта 2018 года, а в дальнейшем планируется присоединение банка к ФК «Открытие».

В топ-10 по активам на 1 августа 2018 года вошли только два банка, так или иначе не контролируемых государством. При этом топ-5, если учитывать «Национальный Клиринговый Центр», полностью представляют кредитные организации, подконтрольные госструктурам. На долю крупнейшей пятерки приходится 59,4% активов сектора (против 55,9% годом ранее). Топ-20 банков формируют 80,4% активов (12 месяцев назад — 79%), топ-50 — уже 90,6% (12 месяцев назад — 89,7%), а топ-200 — 98,8% в общем объеме (12 месяцев назад — 98,4%).