Девять важных событий будущей недели: битва «канадца» с «американцем»

Какие важные новости для валютного рынка мы узнаем на будущей неделе? Ясно, что в России основное внимание приковано к курсу рубля, но статистики по нашей стране или важных событий внутри России на следующей неделе, увы, не будет. Тем не менее, на следующей неделе мы узнаем о том, что может повлиять на курс доллара и евро, а значит, опосредованно, и на рубль.

Понедельник

Понедельник, 27 августа, значимой статистикой нас не избалует, однако, это окажется не так важно. В понедельник финансовая общественность всего мира будет обсуждать итоги прошедшего 23-25 августа ежегодного симпозиума ФРС по экономической политике в американском Джексон-Хоуле. Прежде всего, будут обсуждать пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла . Оно представляет особую важность на фоне недавней критики сильного доллара президентом США Дональдом Трампом , что полностью противоречит курсу ФРС на укрепление доллара. Будет интересно понять, насколько ФРС независима от властей США на самом деле. Также интерес для валютного рынка может представить субботнее выступление на симпозиуме управляющего Банком Канады Стивена Полоза.

Вероятный коридор значений пары CAD/USD: 1,29-1,31 канадских долларов за доллар США. Вот в понедельник, осмысляя итоги симпозиума, посмотрим кто сильнее — «канадец» или «американец».

Вторник

Во вторник, 28 августа, можно будет сделать небольшую передышку после активного понедельника. Самым важным событием дня станет слушание отчета Банка Англии по инфляции в Великобритании. Данные по динамике инфляции потребительских цен способны оказать влияние на курс фунта стерлингов. Вероятный коридор значений пары GBP/USD: 1,28-1,295 долларов за британский фунт.

Среда

А вот начиная со среды, 29 августа, нужно приготовиться к довольно большому количеству значимых событий и сюрпризов. Так, в 15:30 мск в США будут опубликованы данные по темпам роста ВВП за второй квартал текущего года в годовом исчислении. Американские аналитики прогнозируют высокий рост ВВП США за второй квартал на 4,1% в годовом выражении, как и в первом квартале. Если опубликованные данные по темпам роста ВВП превысят прогноз, это приведет к укреплению доллара, если же окажутся хуже прогноза — «американец» упадет к мировым валютам. Вероятный коридор значений пары EUR/USD: 1,153-1,16 долларов за евро.

Чуть позже, в 17:30 мск, в США наступит время публикации еженедельной статистики по динамике коммерческих запасов нефти на 24.08.2018 г. Напомним, что на текущей неделе запасы нефти в США упали на 5,8 млн баррелей, причем падение в разы превысило прогнозы аналитиков, ожидавших снижения запасов чуть более чем на 1 млн баррелей. По оценкам Альпари, цена на нефть на следующей неделе будет находиться в рамках $74-76 за баррель Brent.

Четверг

В четверг, 30 августа, США и Канада одновременно (в 15:30 по Москве) опубликуют важные данные. В США выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за июль. Этот индекс представляет собой сумму расходов среднестатистического американца на потребительские товары, услуги и товары длительного пользования за месяц. Рынок ожидает, что индекс в июле вырос на 2% по сравнению с июньским ростом на 1,9%. Чем сильнее окажется рост индекса, тем больше это будет способствовать укреплению доллара.

Ну а Канада тем временем опубликует данные по темпам роста ВВП за второй квартал 2018 года в годовом исчислении. Напомним, что темпы роста канадского ВВП в первом квартале текущего года составили 1,3% в годовом исчислении. Мы полагаем, что во втором квартале темпы роста должны были быть выше, так как на экономику Канады, как и России, достаточно сильно влияют цены на нефть, а во втором квартале они росли. Если темпы роста канадского ВВП за второй квартал окажутся выше уровня первого квартала, это может создать позитивный фон для роста канадского доллара.

Пятница

Пятница, 31 августа, принесет нам достаточно важные новости. С утра в Японии выйдут данные по инфляции потребительских цен за август и уровню безработицы за июль. Аналитики ожидают, что темпы инфляции за август в годовом исчислении замедлились с 0,8% до 0,7%. По безработице прогноз аналитиков несколько более позитивный — они считают, что этот показатель в июле снизился с 2,4% до 2,3% трудоспособного населения. Если статистика окажется лучше прогнозов, то у иены есть шанс на рост. Вероятный коридор значений пары USD/JPY: 110-111 иен за доллар.

А в 12:оо мск выйдет важная статистика по инфляции потребительских цен в еврозоне за август. По прогнозу европейских аналитиков, инфляция в еврозоне за месяц замедлились с 2,1% до 2%. Если данные окажутся хуже прогноза, то евро может опять упасть к доллару, недавно начавшийся рост выдохнется.

Как обычно, трейдеры и аналитики нефтяного рынка в 20:00 будут ждать еженедельного отчета компании Baker Hughes, по активным буровым установкам в США. Чем больше активных установок в США, тем больше там добывается нефти и тем негативнее, соответственно, эта статистика для цены на нефть и наоборот.