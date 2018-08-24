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«Рособоронэкспорт» заявил о последовательном отказе от доллара
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«Рособоронэкспорт» заявил о последовательном отказе от доллара 

Ведомости 55 минут назад
Россия последовательно отказывается от расчета в долларах с зарубежными партнерами при поставках вооружения из-за санкционных рисков, рассказал журналистам руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчётах в пользу национальных валют, — сказал Михеев (цитаты по "Интерфаксу"). — Санкции имеют эффект бумеранга: партнёры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства».
Михеев отметил, что несмотря на санкции, «Рособоронэкспорт» на этой неделе на форуме «Армия-2018» провел успешные переговоры с делегациями из стран Европы.
Минпромторг старается обходить санкции США, переходя на расчеты в национальных валютах при поставках продукции двойного назначения на зарубежные рынки, говорил на этой неделе министр Денис Мантуров. Портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд, указывал Мантуров, отмечая, что предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами. По словам министра, спрос на российское вооружение постоянно растет, а география военно-технического сотрудничества расширяется, и число партнеров уже включает более 100 государств.
Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключал отказ от доллара при расчетах за поставки нефти и переход на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — заявлял Силуанов.
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