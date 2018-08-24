Рубль не заметил объявления о новых санкциях США

Российская национальная валюта продолжает укрепляться к доллару и евро, не реагируя на публикацию в федеральном регистре США документа по новым санкциям против России.

Так, курс доллара на 16.32 мск пятницы снижался на 70 копеек — до 67,49 рубля, евро дешевел на 47 копеек — до 78,28 рубля, передает РИА «Новости»

До публикации курс рубля прибавлял к доллару порядка 68 копеек, к евро — порядка 50 копеек.

Ранее в пятницу документ по новым антироссийским санкциям появился в федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США. Вступление санкций в силу ожидается в понедельник, 27 августа.