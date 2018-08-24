Ещё
Рубль не заметил объявления о новых санкциях США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.64
78.36
78.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
76.03
–0.25 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1059.65
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1625
+0.0213
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Рубль не заметил объявления о новых санкциях США 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российская национальная валюта продолжает укрепляться к доллару и евро, не реагируя на публикацию в федеральном регистре США документа по новым санкциям против России.
Так, курс доллара на 16.32 мск пятницы снижался на 70 копеек — до 67,49 рубля, евро дешевел на 47 копеек — до 78,28 рубля, передает РИА «Новости».
До публикации курс рубля прибавлял к доллару порядка 68 копеек, к евро — порядка 50 копеек.
Ранее в пятницу документ по новым антироссийским санкциям появился в федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США. Вступление санкций в силу ожидается в понедельник, 27 августа.
В Госдепе сообщили, что новые американские санкции, поводом для которых стало «дело Скрипалей», запрещают выдавать России кредиты и оказывать финансовую поддержку, экспортировать в нашу страну оружие и продукцию двойного назначения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
К какому новому курсу рубля нам придется привыкать Рубль подешевел к доллару и евро Промпроизводство в России в годовом выражении показало значительный рост
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества23
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Россия потеряла миллиарды914
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение