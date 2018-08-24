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В Минтрансе России заявили об удорожании авиатоплива в 2018 году на 30%
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В Минтрансе России заявили об удорожании авиатоплива в 2018 году на 30% 

RT на русском 31 минуту назад
Заместитель министра транспорта, курирующий вопросы авиации, Александр Юрчик заявил, что с начала нынешнего года стоимость авикеросина выросла на 30%.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы предлагаем вести подсчёты по средневзвешенной цене годовой. Если считать по этой цене, то цены с начала года выросли почти на 30%», — сказал он.
По словам Юрчика, это очень существенный рост, который представляет собой серьёзную проблему для авиакомпаний.
Он также добавил, что ситуация в данном вопросе осложняется ещё и ростом курса доллара.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.
В начале августа в ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России.
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