В Минтрансе России заявили об удорожании авиатоплива в 2018 году на 30% 

Заместитель министра транспорта, курирующий вопросы авиации, Александр Юрчик заявил, что с начала нынешнего года стоимость авикеросина выросла на 30%.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы предлагаем вести подсчёты по средневзвешенной цене годовой. Если считать по этой цене, то цены с начала года выросли почти на 30%», — сказал он.
По словам Юрчика, это очень существенный рост, который представляет собой серьёзную проблему для авиакомпаний.
Он также добавил, что ситуация в данном вопросе осложняется ещё и ростом курса доллара.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.
В начале августа в ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России.