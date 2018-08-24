В Минтрансе России заявили об удорожании авиатоплива в 2018 году на 30%

Заместитель министра транспорта, курирующий вопросы авиации, Александр Юрчик заявил, что с начала нынешнего года стоимость авикеросина выросла на 30%.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем вести подсчёты по средневзвешенной цене годовой. Если считать по этой цене, то цены с начала года выросли почти на 30%», — сказал он.

По словам Юрчика, это очень существенный рост, который представляет собой серьёзную проблему для авиакомпаний.

Он также добавил, что ситуация в данном вопросе осложняется ещё и ростом курса доллара.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.

В начале августа в ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России.