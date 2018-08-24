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В России резко подорожал авиакеросин
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В России резко подорожал авиакеросин 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
С начала 2018 года стоимость авиакеросина в России выросла на 30%, сообщил заместитель министра транспорта, курирующий авиацию, Александр Юрчик.
«Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний, с учетом роста стоимости доллара», — приводит его слова ТАСС.
В середине августа Министерство транспорта прогнозировало совокупный рост цен на авиакеросин по итогам 2018 года до 30%. В ведомстве предупреждали, что это может существенно повлиять на цены на билеты.
Ранее в пятницу также стало известно, что операторы газовых автозаправочных станций (АГЗС) в Сибири, Крыму и Поволжье столкнулись с нехваткой сжиженного углеводородного газа (СУГ); региональные власти связывают проблему с ремонтом на заводах-поставщиках.
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