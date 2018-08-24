Ещё
Белоусов оценил доходы ряда отраслей сырьевого экспорта от ослабления рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.64
78.36
78.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
76.13
–0.12 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1059.65
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1625
+0.0213
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Белоусов оценил доходы ряда отраслей сырьевого экспорта от ослабления рубля 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дополнительные доходы ряда отраслей от сырьевого экспорта вследствие ослабления рубля оцениваются в 700 миллиардов рублей, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"Приращение на 10 рублей за доллар, которое мы получили в течение года, а сегодня у нас курс, как известно, находится в районе 60-67-68 рублей, так вот это приращение дало по отношению к объемам сырьевого экспорта прошлого года без участия нефти, газа и угля и, естественно, машиностроения, металлургии, дополнительной выручки в 700 миллиардов рублей. Это огромный ресурс, часть из которого, конечно, может быть направлена на реализацию той повестки, о которой сегодня шла речь", — сказал Белоусов по итогам встречи с бизнесом.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества23
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Россия потеряла миллиарды914
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение