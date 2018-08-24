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Октябрьский рынок в Кирове могут закрыть ради строительства высотки?
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Октябрьский рынок в Кирове могут закрыть ради строительства высотки? 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На днях в Сети распространилась информация о том, что Октябрьский рынок вскоре закроют. Сообщалось, что ситуация разрешится классически для Кирова — на месте торговых рядов появится высотка. Слухи вызвали возмущение горожан, тем более что сообщения о закрытии рынков ради строительства многоэтажек или ТЦ в Сети появляются регулярно. Не так давно мэрии пришлось опровергать информацию о закрытии Коневского рынка.
Комментарий: о закрытии речь не шла и не идет
В мэрии заявили, что слухи о закрытии рынка не имеют ничего общего с действительностью, — об этом речь не шла и не идет. Чтобы начать работы, нужно сначала изменить статус земельного участка, на котором находится Октябрьский рынок, но таких заявок в администрацию не поступало.
«Предприятие продолжает и будет продолжать работу в обычном режиме», — завили в администрации города.
Фото: администрация города Кирова
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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