Ещё
Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,87%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.69
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
76.15
–0.10 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1064.46
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1629
+0.0217
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,87% 

Investing.com Россия 38 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, коммунальных услуг и домашних хозяйств.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 0,87%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Iktinos Hellas (AT:IKTr), которые подорожали на 0,1600 п. (2,84%), закрывшись на отметке в 5,8000. Котировки MLS Multimedia (AT:MLSr) выросли на 0,100 п. (2,35%), завершив торги на уровне 4,350. Бумаги Loulis Mills (AT:LOUr) выросли в цене на 0,04 п. (1,89%), закрывшись на отметке 2,16.
Лидерами падения стали акции Sarantiseg (AT:SRSr), цена которых упала на 0,30 п. (4,05%), завершив сессию на отметке 7,10. Акции Athens Water (AT:EYDr) поднялись на 0,18 п. (3,25%), закрывшись на уровне 5,36, а Alpha Bank SA (AT:ACBr) снизились в цене на 0,044 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 1,666.
На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (42), а котировки 15 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,68%, или 20,00, достигнув отметки $1.214,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,75%, или 1,19, до $69,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,78%, или 1,33, до отметки $76,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,75% до 1,1627, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,9042.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,54% до 95,03.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 1,00% Политика давит рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества31
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год1
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение