Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,87%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, коммунальных услуг и домашних хозяйств.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 0,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Iktinos Hellas (AT:IKTr), которые подорожали на 0,1600 п. (2,84%), закрывшись на отметке в 5,8000. Котировки MLS Multimedia (AT:MLSr) выросли на 0,100 п. (2,35%), завершив торги на уровне 4,350. Бумаги Loulis Mills (AT:LOUr) выросли в цене на 0,04 п. (1,89%), закрывшись на отметке 2,16.

Лидерами падения стали акции Sarantiseg (AT:SRSr), цена которых упала на 0,30 п. (4,05%), завершив сессию на отметке 7,10. Акции Athens Water (AT:EYDr) поднялись на 0,18 п. (3,25%), закрывшись на уровне 5,36, а Alpha Bank SA (AT:ACBr) снизились в цене на 0,044 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 1,666.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (42), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,68%, или 20,00, достигнув отметки $1.214,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,75%, или 1,19, до $69,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,78%, или 1,33, до отметки $76,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,75% до 1,1627, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,9042.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,54% до 95,03.