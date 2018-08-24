Пауэлл смог вдохнуть в рынки оптимизм

"Я и мои коллеги полагаем, что текущий процесс постепенной нормализации денежно-кредитной политики является оправданным", — заявил он, выступая на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.

После таких заявлений средняя оценка участниками рынка вероятности подъема ставки до 2-2,25% на сентябрьском заседании Федрезерва выросла почти до 100%.

"С учетом высокого уровня доверия потребителей и бизнеса, активного создания новых рабочих мест, растущих доходов и налогового стимулирования, есть все основания полагать, что хорошие темпы экономического роста продолжатся", — приводит слова Джерома Пауэлла ТАСС

При этом он отметил, что не видит сигналов ускорения инфляции существенно выше таргетируемых 2%, а также рисков перегрева экономики США. Пауэлл указал на наличие внутренних и внешних факторов риска, которые могут повлиять на курс ДКП, однако не стал подробно говорить о таких рисках. Однако он подчеркнул, что Федрезерв сделает все возможное, чтобы избежать нового финансового кризиса. Следующее заседание Федрезерва, напомним, состоится 25-26 сентября.

Добавим, несмотря на достаточно жесткую риторику главы ФРС, рынки восприняли это заявление крайне оптимистично. Американские фондовые индексы устремились к новым высотам, а доллар начали продавать.

Доходности по трежерис тем временем начали снижаться. Возможно, это локальный всплеск, и уже в понедельник участники вспомнят о торговых войнах и прочих проблемах.