Ещё
Пауэлл смог вдохнуть в рынки оптимизм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.69
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
76.15
+0.01 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1064.46
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1629
+0.0217
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Пауэлл смог вдохнуть в рынки оптимизм 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выразил уверенность в сильном росте экономики США и в необходимости продолжить повышение базовой процентной ставки умеренными темпами.
"Я и мои коллеги полагаем, что текущий процесс постепенной нормализации денежно-кредитной политики является оправданным", — заявил он, выступая на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.
После таких заявлений средняя оценка участниками рынка вероятности подъема ставки до 2-2,25% на сентябрьском заседании Федрезерва выросла почти до 100%.
"С учетом высокого уровня доверия потребителей и бизнеса, активного создания новых рабочих мест, растущих доходов и налогового стимулирования, есть все основания полагать, что хорошие темпы экономического роста продолжатся", — приводит слова Джерома Пауэлла ТАСС.
При этом он отметил, что не видит сигналов ускорения инфляции существенно выше таргетируемых 2%, а также рисков перегрева экономики США. Пауэлл указал на наличие внутренних и внешних факторов риска, которые могут повлиять на курс ДКП, однако не стал подробно говорить о таких рисках. Однако он подчеркнул, что Федрезерв сделает все возможное, чтобы избежать нового финансового кризиса. Следующее заседание Федрезерва, напомним, состоится 25-26 сентября.
Добавим, несмотря на достаточно жесткую риторику главы ФРС, рынки восприняли это заявление крайне оптимистично. Американские фондовые индексы устремились к новым высотам, а доллар начали продавать.
Доходности по трежерис тем временем начали снижаться. Возможно, это локальный всплеск, и уже в понедельник участники вспомнят о торговых войнах и прочих проблемах.
Вести Экономика: последние новости
МИД: Россия намерена форсировать работу по отказу от доллара США в торговле Чего ждут от первого после IPO финотчета Xiaomi? Инвесторы ждут подтверждения ястребиного настроя ФРС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества31
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год1
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение