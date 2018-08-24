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Министр нефти Ирана обвинил ряд стран ОПЕК в координации действий с США
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Министр нефти Ирана обвинил ряд стран ОПЕК в координации действий с США 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 24 августа. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что некоторые члены ОПЕК искажают последние решения организации, касающиеся объемов добычи нефти, поскольку координируют свои действия с Вашингтоном. Об этом сообщает иранское агентство Khaneye Mellat
"Некоторые участники по-своему трактуют последние решения ОПЕК относительно добычи нефти… и действуют в интересах США", — цитирует агентство Зангане.
Он добавил, что «необходимо созвать заседание ОПЕК для обсуждения этой проблемы».
Иран уже неоднократно критиковал действия участников соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+). В частности, Зангане высказывал несогласие с тем, что рост добычи на 1 млн баррелей в рамках последнего решения ОПЕК+ происходит непропорционально ранее принятым квотам по сокращению.
Кроме того, Иран раскритиковал готовность Саудовской Аравии увеличить экспорт нефти и компенсировать объем, выбывший из-за санкций США против Ирана.
ТАСС: последние новости
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