Министр нефти Ирана обвинил ряд стран ОПЕК в координации действий с США

ТАСС , 24 августа. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что некоторые члены ОПЕК искажают последние решения организации, касающиеся объемов добычи нефти, поскольку координируют свои действия с Вашингтоном. Об этом сообщает иранское агентство Khaneye Mellat

"Некоторые участники по-своему трактуют последние решения ОПЕК относительно добычи нефти… и действуют в интересах США", — цитирует агентство Зангане.

Он добавил, что «необходимо созвать заседание ОПЕК для обсуждения этой проблемы».

Иран уже неоднократно критиковал действия участников соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+). В частности, Зангане высказывал несогласие с тем, что рост добычи на 1 млн баррелей в рамках последнего решения ОПЕК+ происходит непропорционально ранее принятым квотам по сокращению.

Кроме того, Иран раскритиковал готовность Саудовской Аравии увеличить экспорт нефти и компенсировать объем, выбывший из-за санкций США против Ирана.