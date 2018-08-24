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Биржи Европы закрылись ростом на удорожании сырьевых товаров
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Биржи Европы закрылись ростом на удорожании сырьевых товаров 

Прайм 29 минут назад
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные биржи Европы завершили торги пятницы в «зеленой зоне», удорожание сырьевых товаров поддержало индексы, инвесторы при этом отреагировали на итоги переговоров США и КНР, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,19%, до 7577,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5432,5 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 12394,52 пункта.
Удорожание сырьевых товаров, таких как нефть и медь, поддержало торги, что позитивно сказалось на стоимости акций компаний энергетического и металлургического секторов. Цены на нефть и медь поднимались в ходе торгов на 2% и выше, в результате бумаги британской BP закрылись ростом на 1,11%, французской Total — на 1,29%, акции BHP Billiton подорожали на 2,17%, ArcelorMittal — на 2,39%, Glencore — на 3,3%.
Инвесторы также отреагировали на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле. Пауэлл подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США.
В результате курс доллара опустился, поскольку инвесторы ожидали несколько более «ястребиного» настроения комментариев главы регулятора. Удешевление доллара приводит к укреплению евро, в результате доходы компаний-экспортеров Европы в американской валюте снижаются. Такая динамика сдержала рост индексов региона.
В среду и четверг в Вашингтоне состоялась встреча делегаций США и КНР для переговоров по торговым разногласиям. Несмотря на то, что стороны назвали обмен мнениями конструктивным, никаких конкретных итогов возобновленных переговоров не последовало. Кроме того, не было объявлено о датах новых встреч делегаций.
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