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Эксперт: Доходы от роста цен на нефть пойдут в резервные фонды
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Эксперт: Доходы от роста цен на нефть пойдут в резервные фонды 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор Фонда энергетического развития рассказал НСН, как повлияет на состояние бюджета превышение стоимости барреля нефти отметки в 5 тысяч рублей.
Стоимость барреля нефти впервые превысила отметку в 75 долларов, что составляет более 5 тысяч рублей. Об этом говорят данные торгов в Лондоне. 24 августа баррель нефти марки Brent достиг рекордной стоимости в 5112 рублей.
На фоне ослабления рубля такое повышение цены добавит денег в государственную казну, заявил в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, дополнительные средства пойдут в резервные фонды страны на случай экстренных экономических мер.
«Конечно, нефть стоит под 75 долларов за баррель, рубль сильно упал за последние недели, соответственно перемножаем два параметра и получаем лучший показатель. Так как у нас бюджет напрямую завязан с нефтегазовыми доходами, то его профицит в этом году будет только расти. Мы видели хорошие параметры весной этого года, когда были введены санкции в апреле, и тоже рубль упал при сильной нефти. И сейчас, всё, что происходит, для бюджета — благо. Единственное, что надо понимать, что, исходя из бюджетного правила, всё, что выше 40 долларов за баррель, всё уходит в специальные фонды, которые позволяют маневрировать в случае негативных тенденций в экономике. Кстати, во многом закупки Минфина сейчас определяли динамику доллара на фоне санкционного давления. Неслучайно, что ЦБ отказался от покупки доллара на ближайший месяц», — заметил Пикин.
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Добавим, что на фоне роста цен на нефть курс валют практически не изменился. По состоянию на вечер пятницы, доллар стоит 68,5 рубля, а евро — 79,2 рубля. Напомним, что ранее ЦБ отказался от закупки долларов до конца сентября. Целью такого решения регулятора названо «повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков».
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