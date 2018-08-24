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Fitch повысило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка с «BB-» до «ВВ»
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Fitch повысило рейтинги Совкомбанка и Росевробанка с «BB-» до «ВВ» 

ТАСС 11 минут назад
ТАСС, 24 августа. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Совкомбанка и Росевробанка с «ВВ-» до «ВВ», говорится в сообщении рейтингового агентства.
Прогноз по банкам установлен на уровне «стабильный».
"Повышение рейтингов Совкомбанка отражает завершение приобретения Росевробанка, которое не привело к существенному ослаблению показателя регулятивного капитала или к возникновению каких-либо связанных с ним рисков", — говорится в сообщении Fitch.
В то же время Fitch отмечает, что рейтинги банков остаются ограниченными из-за воздействия на Совкомбанк сложной операционной среды банковского сектора РФ, его высокого аппетит к быстрому росту, подверженности воздействию роста процентных ставок, который объясняется значительным портфелем ценных бумаг кредитной организации.
Совкомбанк и Росевробанк входят в топ-50 крупнейших российских банков по активам и капиталу. Согласно данным на сайте банка, Совкомбанку принадлежит 75,01% акций банка (83,34 голосующих акций), 15% принадлежит REG Holding Limited (директором организации является член совета директоров, председатель правления Росевробанка И. Бродский), 9,99% находится на балансе кредитной организации.
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