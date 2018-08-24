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Как за 55 лет модернизировался процесс добычи нефти в Отрадном
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Как за 55 лет модернизировался процесс добычи нефти в Отрадном 

ТРК Губерния 1 час назад
Ровно 55 лет в Отрадном занимаются переработкой нефти. Это заключительный этап в цепочке добычи черного золота, которая за последнее время серьёзно модернизировалась. Как предприятие отвечает на вызовы времени? Об этом — в нашем следующем материале.
Разработка и внедрение инновационных технологий — одна из основных задач акционерного общества «Самаранефтегаз». За последние годы введён в эксплуатацию коммерческий узел сдачи нефти, отвечающий современным мировым стандартам, установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптанов. В процессе реализации находятся ряд важнейших проектов — система автоматического слива и налива нефти и модернизация установки по подготовке и очистке промышленных и сточных вод. Все реализуемые мероприятия направлены на безопасность труда и сохранение жизни и здоровья персонала.
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