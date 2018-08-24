ВЭБ выкупил собственные еврооблигации на $98,9 млн

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Внешэкономбанк (ВЭБ) в августе 2018 года провел выкуп собственных еврооблигаций номинальной стоимостью $98,9 млн, или 6,5 млрд рублей (расчетами на дату выкупа). Об этом говорится в отчете Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия.

При этом в отчете ВЭБа не уточняется, о выкупе какого выпуска идет речь. В настоящее время в обращении находятся облигации в долларовом эквиваленте с датой погашения в 2018, 2020, 2022, 2023 и 2025 годах.

Кроме того, в августе 2018 года банк повторно разместил собственные рублевые облигации номинальной стоимостью 0,1 млрд рублей.

Убыток ВЭБ в первом полугодии вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 75,6 млрд рублей. При этом отчетность Внешэкономбанка показывает положительный поток как от инвестиционной, так и от финансовой деятельности.