Ещё
ВЭБ выкупил собственные еврооблигации на $98,9 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.54
78.36
78.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
75.57
+0.01 Золото
1207.10
–0.10 РТС
1064.46
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1623
+0.0212
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

ВЭБ выкупил собственные еврооблигации на $98,9 млн 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) в августе 2018 года провел выкуп собственных еврооблигаций номинальной стоимостью $98,9 млн, или 6,5 млрд рублей (расчетами на дату выкупа). Об этом говорится в отчете Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия.
При этом в отчете ВЭБа не уточняется, о выкупе какого выпуска идет речь. В настоящее время в обращении находятся облигации в долларовом эквиваленте с датой погашения в 2018, 2020, 2022, 2023 и 2025 годах.
Кроме того, в августе 2018 года банк повторно разместил собственные рублевые облигации номинальной стоимостью 0,1 млрд рублей.
Убыток ВЭБ в первом полугодии вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 75,6 млрд рублей. При этом отчетность Внешэкономбанка показывает положительный поток как от инвестиционной, так и от финансовой деятельности.
ВЭБ — это национальный институт развития, содействующий реализации социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности экономики страны и ее модернизации на инновационной основе. С конца мая 2018 года ВЭБ возглавляет бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
ТАСС: последние новости
Курс евро превысил 78 рублей Первая часть антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступила в силу Доллар и евро сократили рост на Мосбирже
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества37
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год1
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение