Tribune de Genève (Швейцария): Владимир Путин хочет покончить с господством доллара

Даже имея на руках плохие карты, Владимир Путин умеет выигрывать. Российский президент в очередной раз продемонстрировал свои способности стратега во время встречи с Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Путин выступал как равный партнер и заставил всех забыть, что экономика американцев в 12 раз больше российской.

Однако позже один из его блефов был раскрыт, что только подчеркнуло, насколько Путин не доверяет Дональду Трампу. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать последние данные, опубликованные Министерством финансов США : Москва почти полностью избавилась от облигаций США. В мае Кремль продал 69% своих американских государственных облигаций. И это после того, как в апреле Россия сократила объем своих американских ценных бумаг вдвое. За два месяца Москва продала американских облигаций на 81,1 миллиард долларов, что привело к панике на рынке. Выручка по этим же 10-летним облигациям выросла с 2,7 до 3,1%.

Если эксперты задумались о причинах такой паники, то ответ сегодня содержит всего два слова: Владимир Путин. В настоящее время российские запасы казначейских ценных бумаг США составляют всего 14,9 миллиарда долларов и эта цифра далека от пика в размере 176 миллиардов долларов. Таким образом, Россия больше не входит в список основных держателей казначейских бумаг США, поскольку для этого, государство должно владеть гособлигациями или иными ценными бумагами на сумму более 30 миллиардов долларов.

Валютный курс России

«В такое резкое снижение объема было трудно поверить. В первый момент я подумал, что произошла какая-то статистическая ошибка, — говорит Роберт Синч (Robert Sinche), стратег брокерского дома «Амхёрст Пирпонт Секьюритиз» (Amherst Pierpont Securities). — Но скорее всего за этими резкими продажами скрываются политические мотивы. Путин хочет в меньшей степени зависеть от доллара и использовать другие возможности для валютных резервов своей страны».

С экономической точки зрения, продажи рациональными никак не назовешь, поскольку цена на нефть вот уже год находится на подъеме. С июня 2017 года цена за один баррель выросла на 50%. Параллельно с этим валютные резервы России увеличились примерно на 60% и достигли объема почти в 460 миллиардов долларов. При добыче в день около 11 миллионов баррелей Россия является сейчас самой крупной нефтедобывающей державой мира. Сам момент, выбранный для продажи ценных бумаг, указывает на стратегический и политический маневр. В апреле Вашингтон совершенно неожиданно ввел санкции против «Русала» . Ударом для этого сырьевого гиганта было не столько то, что теперь он не сможет продавать свой алюминий где угодно, а скорее то, что теперь он теряет доход от своих долларовых облигаций. Владимир Путин смог наглядно убедиться, насколько уязвима его экономика, и насколько она зависит от милости Вашингтона.

«Америка использует доллар как оружие, — говорит Чарльз Гэйв (Charles Gave), стратег независимого аналитического агентства «ГК Ресерч» (GK Research). Международные долларовые транзакции могут быть запрещены Вашингтоном одним росчерком пера».

«Золото без гражданства»

Осознавая всю серьезность положения, российский Центральный банк постоянно увеличивал золотые резервы. За десять лет запасы золота выросли в четыре раза. Сейчас в хранилище ЦБ находится почти 1 890 тонн золота: это самая высокая цифра со времен развала СССР.

В отличие от долларов золото не привязано ни к какому государству. Его не может контролировать никакое правительство, поэтому его так любят использовать авторитарные правители. «Следующим шагом в экономической войне может стать то, что Америка ограничит зону доступности доллара, что повлечет за собой серьезнейшие последствия для всего мира», — предупреждает Гэйв.

Мировая финансовая система функционирует на основе американской валюты. Большинство денежных операций производится в долларах. Вашингтон может наложить вето и исключить любого игрока на любом этапе процесса. Одной только этой потенциальной угрозы достаточно, чтобы никто не захотел связываться с США. Кто хочет покупать нефть, должен иметь доллары, и именно поэтому санкции против Ирана настолько действенны.

И пока что не существует никакой альтернативы доминированию доллара. Евро не смог составить ему конкуренцию. Евро составляет всего 20% мировых валютных резервов, а доллар 62,5%. Похоже, именно поэтому Владимир Путин, хочет использовать свои нефтедоллары, чтобы изменить мировой финансовый порядок. «Путин заявил, что будет усиленно диверсифицировать государственную казну», — заявил Роберт Синч.

Китай прощается с долларом

У российского президента мощные союзники. Китай начал «дедоларизировать» страну, то есть уменьшать свою зависимость от американской валюты. С начала года на шанхайской бирже нефтяные контракты заключались в юанях.

Однако Пекин держится за свои американские казначейские бумаги. В мае страна увеличила их объем на 1,2 миллиарда и сейчас владеет ценными бумагами на общую сумму почти в 1,2 триллиона долларов, то есть почти пятой частью всех бумаг, находящихся в иностранной собственности. Вероятно, Пекин рассматривает эти бумаги как своего рода козырь на случай торговой войны. В отличие от России Китай действительно обладает мощными финансовыми рычагами и может не блефовать с Вашингтоном.