Ещё
Китайская компания Changan вложит 1,49 млрд долларов США в индустриальный парк NEV
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.54
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

Китайская компания Changan вложит 1,49 млрд долларов США в индустриальный парк NEV 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Чунцин, 25 августа /Синьхуа/ — Китайская автомобилестроительная компания Changan Automobile Co. Ltd. объявила на днях о планах инвестировать 10,2 млрд юаней /около 1,49 млрд долл. США/ в индустриальный парк транспортных средств на новых энергоносителях /NEV/ в г. Чунцин на юго-западе Китая.
На продолжающейся первой Китайской международной ярмарке интеллектуальной индустрии /Smart China Expo/ данная компания заявила, что парк в Новой зоне Лянцзян станет домом для полной производственной цепочки НИОКР, производства и продаж.
Здесь будут располагаться завод комплектующих для автомобилей и совместное предприятие по производству NEV компании, а также другие поставщики.
Ожидается, что по завершении строительства парк будет выпускать 500 тыс. комплектов основных комплектующих для NEV с ежегодной стоимостью выпуска продукции свыше 40 млрд юаней.
Changan Automobile Group Co. Ltd. объявила о переходе на NEV для своего дальнейшего роста. В октябре 2017 года компания объявила о прекращении продаж традиционных автомобилей с бензиновым двигателем в 2025 году. В прошлом году ее продажи NEV взлетели на 180 проц. до 61. тыс. единиц. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 176 базисных пунктов ФРС предупредила об угрозе американской экономике из-за торговых споров Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 1,28 пункта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заняла более $700 миллионов под высокий процент171
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год3
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Россия откажется от доллара592
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение