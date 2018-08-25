Китайская компания Changan вложит 1,49 млрд долларов США в индустриальный парк NEV

Чунцин, 25 августа / Синьхуа / — Китайская автомобилестроительная компания Changan Automobile Co. Ltd. объявила на днях о планах инвестировать 10,2 млрд юаней /около 1,49 млрд долл. США/ в индустриальный парк транспортных средств на новых энергоносителях /NEV/ в г. Чунцин на юго-западе Китая.

На продолжающейся первой Китайской международной ярмарке интеллектуальной индустрии /Smart China Expo/ данная компания заявила, что парк в Новой зоне Лянцзян станет домом для полной производственной цепочки НИОКР, производства и продаж.

Здесь будут располагаться завод комплектующих для автомобилей и совместное предприятие по производству NEV компании, а также другие поставщики.

Ожидается, что по завершении строительства парк будет выпускать 500 тыс. комплектов основных комплектующих для NEV с ежегодной стоимостью выпуска продукции свыше 40 млрд юаней.

Changan Automobile Group Co. Ltd. объявила о переходе на NEV для своего дальнейшего роста. В октябре 2017 года компания объявила о прекращении продаж традиционных автомобилей с бензиновым двигателем в 2025 году. В прошлом году ее продажи NEV взлетели на 180 проц. до 61. тыс. единиц. -0-