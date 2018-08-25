20 вещей для спорта с AliExpress дешевле 200 рублей

То, что нужно для занятий спортом, не всегда стоит дорого.

Всё больше людей предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах. Один из самых популярных на сегодняшний день — AliExpress. На сайте вы можете найти всё необходимое для дома, путешествий и в том числе, конечно, для спорта.

В нашей подборке мы собрали 20 спортивных аксессуаров, цена которых не превышает 200 рублей.

1. Фитнес-резинка

Резинка для фитнеса — это простой, но эффективный тренажёр. Он отлично подходит для тренировки практически всех групп мышц в домашних условиях.

Цена: от 100 до 200 рублей.

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2. Тренажёр для пальцев

Тренажёр для пальцев можно использовать для укрепления мышц пальцев и разминки суставов. Помимо этого он подойдёт тем, кто восстанавливается после травмы. А быть может вы решите применять его в качестве антистресса? Выбор за вами.

Цена: 70 рублей.

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3. Водонепроницаемая сумка-чехол для телефона

Для тех, кто занимается спортом на открытой воде: виндсёрфинг, SUP, плавание, водонепроницаемая сумка будет особенно полезна. Она достаточно большая, поэтому в неё можно складывать не только телефон, но и документы или деньги. Помимо прочего это идеальный чехол для вашего телефона в отпуск.

Цена: 140-190 рублей.

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4. Коврик для локтей

Маленькие коврики для локтей помогут вам избежать травм. Их можно использовать во время различных тренировок, в том числе во время выполнения планки.

Цена: 150-180 рублей.

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5. Светящиеся шнурки

Светящиеся шнурки подойдут всем любителям бега. В них вас легко заметят автомобилисты во время вечерней прогулки или пробежки.

Цена: 90 рублей.

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6. Велосипедная сумка

Такая сумка необходима всем велосипедистам. В ней легко поместится ваши телефон, ключи, очки и другие необходимые аксессуары.

Цена: 140 рублей.

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7. Коврик для фитнеса

Лёгкий и компактный коврик для тренировок в домашних условиях. Он подойдёт как для простых тренировок, так и для занятий йогой.

Цена: от 190 рублей.

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8. Спортивный рюкзак-мешок

Универсальная спортивная сумка для тренировок. В неё легко поместится ваша форма, бутылка для воды и другие мелкие аксессуары.

Цена: 80 рублей.

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9. Детская шапочка для плавания

Яркие шапочки с изображением героев мультфильмов точно понравятся вашему малышу.

Цена: 160 рублей.

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10. Спортивная повязка на голову

Повязки на голову пригодятся как во время занятий фитнесом, так и во время пробежек.

Цена: 40 рублей.

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11. Петли для фитнеса

Петли для фитнеса — компактный и мобильный тренажёр, благодаря этому вы можете взять их с собой в любое место. Они отлично подходят для занятий спортом дома и на природе, и позволяют выполнять упражнения максимально эффективно за счёт собственного веса.

Цена: от 190 рублей.

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12. Спортивные налокотники

Для того чтобы избежать травм во время занятий спортом некоторые профессиональные спортсмены и любители носят подобные налокотники.

Цена: 190 рублей.

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13. Светящийся браслет

Ещё один полезный аксессуар для любителей бега в тёмное время суток. Со светящимся браслетом вас точно заметят с издалека во время ночной пробежки.

Цена: 120 рублей.

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14. Спортивная бутылка для воды

Многие любители спорта приобретают специальные бутылки-фляги для воды. За 200 рублей вы легко найдёте на сайте многоразовую спортивную бутылку, которая подойдёт именно вам.

Цена: 120 рублей.

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15. Очки для плавания

Если вы любите плавать, то этот аксессуар, несомненно, пригодится вам в первую очередь. На сайте большой выбор очков для плавания для взрослых и детей.

Цена: 170 рублей.

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16. Спортивные бра для фитнеса

На сегодняшний день вы можете найти подобные бра в любом известном спортивном магазине. Конечно, AliExpress не стал исключением, вот только ценник тут как всегда приятно удивляет.

Цена: 150 рублей.

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17. Скакалка

Скакалка — это простой и удобный спортивный инвентарь для интенсивной кардио тренировки.

Цена: 190 рублей.

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18. Плеер

Для многих спортсменов и поклонников активного образа жизни плеер является важным аксессуаром во время тренировок.

Цена: 160 рублей.

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19. Спортивные наколенники

Ещё один аксессуар, который необходим во время занятий спортом. Он поможет снизить риск получения травмы. Спортивные наколенники подходят как для профессиональных атлетов, так и для любителей.

Цена: 190 рублей.

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20. Шагомер

Шагомер — полезный прибор для тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Он поможет вам узнать точное количество шагов, пройденных в течения дня. Помните, что норма — это не менее 10 тысяч?

Цена: 130 рублей.

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