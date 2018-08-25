Сказка для российских властей — нефть дороже 5000 рублей

То, что сейчас происходит, сказка для российских властей. Нефть дорогая, а рубль слабый. Доходы бюджета, который на 40% зависит от углеводородов, растут. За нефть дают 75-76 долларов, и рубль называют сильно недооцененным. Но ЦБ в интересах Минфина на неделе начал покупать валюту, и только когда рубль перешел отметку в 69, регулятор остановился, сдержав дальнейшее падение.

Уже известно, что бюджет будет профицитным. РБК пишет о возможном рекорде за десять лет, в казну могут прийти дополнительные 2,5 трлн рублей. Правительство сейчас ищет деньги на выполнение «майского указа». Так вот они, нашлись.

Обратная сторона медали — рост потребительских цен, прогнозирует советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» «В качестве платы за этот процесс покупательная способность большей части граждан заметно снижается. Более того, вслед за ослаблением рубля обычно разгоняется инфляция, просто в силу того, что около трети потребкорзины среднего россиянина включает в себя валютные товары. Поэтому до бесконечности использовать такой простой инструмент для балансировки бюджета невозможно. Это средство, которое применять можно, но достаточно ограниченно».

В разгар кризиса СМИ и аналитики вывели «принцип 3600»: это была постоянная цена барреля нефти в рублях. То есть если умножить стоимость бочки на курс доллара, то всегда получается 3600 рублей. Допустим, за нефть дают 60 долларов и столько же рублей стоит американская валюта. Тогда рубль и нефть «пели в унисон».

Сейчас зависимость нацвалюты от стоимости нефти сильно ослабла, как и сам рубль, поэтому мы и видим цену в рублях 5000. Главный фактор, который влияет на курс нацвалюты, политический, точно так же, как и для нефти, поэтому сказка может быстро закончиться — достаточно Дональду Трампу всего-навсего написать в Twitter, замечает замгендиректора по инвестициям УК «Универ Капитал» Дмитрий Александров

Дмитрий Александров заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал» «Например, заявление со стороны США или просто твит со стороны президента США о том, что мы будем договариваться с Ираном об изменении сделки или о возможном смягчении санкций, о сокращении возможного эмбарго. Абсолютно не исключенный сценарий, просто если это будет акцентировано в информационном пространстве, это может сдвинуть цену очень резко вниз».

Именно «нежные» взаимоотношения Ирана и США стоит благодарить за высокие цены на сырье. Нефтяное ралли началось весной, когда Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, и это было и остается одним из главных факторов. Тогда баррель североморской смеси стоил даже еще дороже — 80 долларов. А в начале августа США официально объявили о восстановлении санкций против Исламской Республики.

Но и за слабый рубль тоже следует поблагодарить Вашингтон: его падение — это результат санкций. Они, безусловно, негативно влияют на российскую экономику, но на другой чаше весов — триллионы рублей дополнительного дохода. И, кстати, занимать Минфину из-за этих поступлений придется меньше — это к вопросу о возможных санкциях против российского госдолга. Поэтому и международные отношения у нас, как статус в соцсетях — «все сложно».