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РФ нащупала стратегию избавления от долларового диктата
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Die Welt: Россия нащупала стратегию избавления от долларового диктата 

RT на русском 4 минуты назад
Фото: Reuters
Москва активно закупает золото и продаёт американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара, пишет Die Welt. Ради этой цели она даже готова пойти на экономические риски, связанные с падением стоимости благородного металла. Впрочем, эксперты убеждены, что это «идеальное вложение» для защиты от санкций США.
По-видимому, глава Кремля Владимир Путин не рассчитывает, что отношения России с Западом в скором времени нормализуются, пишет Die Welt. Только так можно объяснить актуальные цифры, опубликованные Международным валютным фондом (МВФ). Они говорят о том, что в июле Кремль существенно увеличил свой запас золота. Сразу на 26,1 тонн, отмечает автор статьи Хольгер Цшепиц.
Примечателен также и тот факт, что русские недавно продали большую часть американских облигаций государственного займа, продолжает издание. Эти сведения подогревают слухи о том, что Путин избавляется от «диктата доллара», чтобы защитить экономику России от санкций США.
«У Путина есть стратегический план, — пояснил советник по политическим вопросам и писатель Джеймс Рикардс. — Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России».
По его словам, благородный металл — это «идеальное вложение» для защиты от экономических штрафных мер США.
Последние десять лет Кремль систематически увеличивал свой золотой запас, отмечает издание. С 457 тонн — в 2008 году до 1944 тонн — в 2018. Недавно Россия обогнала по этому показателю даже Китай и стала пятой в мире страной по запасам благородного металла. В её руках сосредоточено 17% мирового запаса золота.
Ради своего стратегического плана Путин даже готов пойти на экономические риски, отмечает издание. Нельзя сказать, что в последние годы развитие цен на золото было благоприятным. В августе цена тройской унции металла упала ниже 1200$. Только в этом году стоимость золота по отношению к доллару сократилась на почти 9%.
«Золото не выдаётся государством и потому не связано с политическими рисками», — поянил профессор экономики из Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.
Он напомнил слова лауреата Нобелевской премии по экономике Боба Мандела, который ещё в 1997 году говорил, что в XXI веке роль золота в международной валютной системе усилится. Как раз благодаря главе Белого дома Дональду Трампу, который использует доллар в качестве оружия против других государств, этот прогноз может сбыться, подчёркивает Цшепиц.
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