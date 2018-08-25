Рябков рассказал о влиянии на Россию «торговой войны» между США и Китаем

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал мнение, что «торговая война» между США и КНР будет иметь последствия в виде в виде нежелательной разбалансировки рынков, поэтому Россия заинтересована в ее решении цивилизованным путем.

«Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы… Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, необходимо не предпринимать меры, которые оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост.