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Рябков рассказал о влиянии на Россию «торговой войны» между США и Китаем
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Рябков рассказал о влиянии на Россию «торговой войны» между США и Китаем 

Rambler News Service 1 час назад
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал мнение, что «торговая война» между США и КНР будет иметь последствия в виде в виде нежелательной разбалансировки рынков, поэтому Россия заинтересована в ее решении цивилизованным путем.
«Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы… Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, необходимо не предпринимать меры, которые оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост.
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