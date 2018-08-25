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БКК подписала контракт на поставку удобрений в Индию
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БКК подписала контракт на поставку удобрений в Индию 

Прайм 1 час назад
МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок в период с сентября 2018 по июнь 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании.
"В ходе визита руководства Белорусской калийной компании в Нью-Дели были успешно завершены сложные и продолжительные переговоры с долгосрочным стратегическим партнером БКК в Индии, компанией IPL. Был подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок в период с сентября 2018 по июнь 2019 года по цене 290 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки", — говорится в сообщении. Там отмечается, что объемы поставок будут сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого контрактного года.
"Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь компромисса. Повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные перспективы. Заключение соглашения, без сомнения, станет позитивным импульсом для отрасли минеральных удобрений в целом", — подчеркивается в пресс-релизе.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За 5 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 128 стран мира.
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