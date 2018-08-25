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Die Welt: Путин избавляется от «диктата доллара»
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Die Welt: Путин избавляется от «диктата доллара» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Издание указывает, что в России продают американские облигации госзайма и покупают золото (в июле запас увеличен на 26,1 тонну) в готовности рискнуть, если золото упадет в цене.
Президент России Владимир Путин не надеется на нормализацию отношений с Западом.
Советник по политическим вопросам и писатель Джеймс Рикардс считает, что золото — идеальная защита от экономических санкций, и у Путина есть стратегический план.
В XXI веке роль золота в международной валютной системе усилится, говорил нобелевский лауреат Роберт Манделл. И золото не связано с политическими рисками. Поэтому в России сосредоточено 17% мирового запаса золота.
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