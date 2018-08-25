Die Welt: Путин избавляется от «диктата доллара»

Издание указывает, что в России продают американские облигации госзайма и покупают золото (в июле запас увеличен на 26,1 тонну) в готовности рискнуть, если золото упадет в цене.

Президент России Владимир Путин не надеется на нормализацию отношений с Западом.

Советник по политическим вопросам и писатель Джеймс Рикардс считает, что золото — идеальная защита от экономических санкций, и у Путина есть стратегический план.