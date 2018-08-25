В Европе рассказали о стратегии России по избавлению от диктата доллара

Москва активно закупает золото и продает американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара; по оценкам экспертов, это вложение является идеальным для защиты от американских санкций, пишет немецкое издание Die Welt.

По данным Международного валютного фонда, в июле Москва существенно нарастила свой золотой запас, приобретя сразу 26,1 тонны. Примечательно, что недавно Россия продала большую часть американских облигаций государственного займа, передает ИноТВ содержание публикации Die Welt

«Эти сведения подогревают слухи о том, что [президент России Владимир] Путин избавляется от диктата доллара, чтобы защитить экономику России от санкций США», — пишет автор статьи Хольгер Цшепиц.

Как отметил советник по политическим вопросам и писатель Джеймс Рикардс, у Путина есть стратегический план. «Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России», — пояснил он, назвав благородный металл идеальным вложением для защиты от введенных Соединенными Штатами ограничений.

В статье говорится, что последние 10 лет Москва наращивала свой золотой запас: с 457 тонн в 2008 году до 1 тыс. 944 тонн в 2018-м. Недавно Россия обогнала по этому показателю даже Китай и стала пятой в мире страной по запасам благородного металла. В руках Москвы сосредоточено 17% мирового запаса золота, пишет автор.

Издание считает, что Россия готова пойти на экономические риски, ведь в августе цена тройской унции металла упала ниже 1,2 тыс. долларов, а за этот год стоимость золота по отношению к американской валюте сократилась почти на 9%.

Профессор экономики из Университета Джона Хопкинса Стив Ханке пояснил, что золото не связано с политическими рисками, так как не выдается каким-либо государством. Он напомнил слова лауреата Нобелевской премии по экономике Боба Мандела, который еще в 1997 году говорил, что в XXI веке роль золота в международной валютной системе усилится. По мнению автора статьи, этот прогноз может сбыться в результате политики, которую проводит нынешний хозяин Белого дома.