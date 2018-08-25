Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000

25 августа. PROCOMP.INFO — Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000 и может стоить его новому владельцу Bayer миллиарды долларов в виде убытков в ближайшие годы.

Всплеск судебных процессов последовал после того как, суд Калифорнии обязал «Монсанто» выплатить компенсацию садовнику в размере 289 миллионов долларов. С тех пор акции Bayer потеряли более 10 процентов.

Отвечая на вопрос, будет ли Bayer рассматривать урегулирование дел во внесудебном порядке, исполнительный директор компании Вернер Бауманн сказал: «Мы будем активно защищать это дело и все предстоящие дела».

Также он сообщил в четверг, что «по состоянию на конец июля количество истцов как в государственных, так и в федеральных судебных процессах составляет примерно 8 000. Эти цифры могут увеличиваться или уменьшаться с течением времени».

По словам Бауманна, когда Bayer купил Monsanto, он «не мог предвидеть масштабы нынешних судебных процессов». Сделка по приобретению $ 63 млрд была завершена в июне. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что глифосат вряд ли является канцерогенным. Глифосат является активным ингредиентом в Roundup Монсанто, который является самым популярным истребителем сорняков в США.