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Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000
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Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
25 августа. PROCOMP.INFO — Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000 и может стоить его новому владельцу Bayer миллиарды долларов в виде убытков в ближайшие годы.
Всплеск судебных процессов последовал после того как, суд Калифорнии обязал «Монсанто» выплатить компенсацию садовнику в размере 289 миллионов долларов. С тех пор акции Bayer потеряли более 10 процентов.
Отвечая на вопрос, будет ли Bayer рассматривать урегулирование дел во внесудебном порядке, исполнительный директор компании Вернер Бауманн сказал: «Мы будем активно защищать это дело и все предстоящие дела».
Также он сообщил в четверг, что «по состоянию на конец июля количество истцов как в государственных, так и в федеральных судебных процессах составляет примерно 8 000. Эти цифры могут увеличиваться или уменьшаться с течением времени».
По словам Бауманна, когда Bayer купил Monsanto, он «не мог предвидеть масштабы нынешних судебных процессов». Сделка по приобретению $ 63 млрд была завершена в июне. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что глифосат вряд ли является канцерогенным. Глифосат является активным ингредиентом в Roundup Монсанто, который является самым популярным истребителем сорняков в США.
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