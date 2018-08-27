Отдавшему последние 20 долларов на доброе дело бомжу передумали помогать

Бездомный Джонни Боббитт (Johnny Bobbitt), прославившийся благодаря тому, что отдал последние 20 долларов на помощь незнакомой девушке, заявил, что не может получить доступ к деньгам, которые та собирала для него в интернете. Как пишет BuzzFeed News, в ходе краудфандинговой кампании на GoFundMe удалось собрать больше 400 тысяч долларов, однако Боббитту отдали лишь половину.

По словам Джонни, Кейт МакКлюр (Kate McClure), которую он спас, и ее друг Марк Д'Амико (Mark D'Amico) обещали, что средства пойдут на покупку дома для него, а также автомобиля Ford Ranger, о котором мечтает Боббитт. Бездомному купили автомобиль, однако остальные 200 тысяч долларов осталась под контролем МакКлюр и Д'Амико. Боббитт опасается, что пара растратила эту сумму.

По версии молодых людей, деньги на счету Джонни были заморожены, поскольку мужчина начал принимать наркотики. Купленный автомобиль он продал, утверждает Д'Амико. Сборщики денег уверяют, что разблокируют средства, как только бездомный избавится от зависимости и найдет работу.

В GoFundMe завили, что изучают «злоупотребления в отношении этой кампании». Они заверили, что в стараются контактировать со всеми сторонами конфликта, чтобы средства дошли до адресата.

Боббитт помог МакКлюр в октябре 2017 года, когда у той кончилось топливо по дороге в Филадельфию. Мужчина заметил девушку на обочине трассы. Она объяснила, что машина заглохла и она не может заправиться, потому что осталась без наличных. Тогда Боббитт потратил последние 20 долларов на канистру бензина для девушки.