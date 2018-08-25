20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал сам 

20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал самОсень приближается, самое время заказать полезные гаджеты и штуки, которые обязательно пригодятся каждому.
Прежде всего приглашаем посетить нашем Telegram, там ждут три самые крутые штуки.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
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1. Чехлы для iPhone
Набор осенних чехлов с разнообразными рисунками.
Цена: от 59 руб., купить с кэшбеком
2. Сумка-рюкзак
Универсальная штука для города с зарядкой для смартфона.
Цена: 100 руб., купить с кэшбеком
3. Домашняя метеостанция
Показывает время, температуру, влажность и прогноз погоды.
Цена: 709 руб., купить с кэшбеком
4. Фляга с гравировкой
Для крепких напитков.
Цена: 702 руб., купить с кэшбеком
5. Удобные штаны
Пора менять шорты на что-то потеплее.
Цена: от 1 138 руб., купить с кэшбеком
6. Большой зонт
Прочный большой зонт с защитой от ветра.
Цена: 1 159 руб., купить с кэшбеком
7. Мультитул 5 в 1 Компактный инструмент на все случаи жизни.
Цена: 785 руб., купить с кэшбеком
8. Складной рюкзак
Небольшая сумка в сложенном состоянии поместится в любом кармане.
Цена: 635 руб., купить с кэшбеком
9. Водонепроницаемые бахилы
Спасут от грязи и слякоти.
Цена: от 139 руб., купить с кэшбеком
10. Умный ночник
Ночник с датчиком движения умеет включаться и отключаться автоматически.
Цена: 657 руб., купить с кэшбеком
11. Теплый шарф
Оригинальный аксессуар, который согреет в ветреную погоду.
Цена: 350 руб., купить с кэшбеком
12. Вакуумный упаковщик
С ним можно сделать запас продуктов на зиму.
Цена: от 1 258 руб., купить с кэшбеком
13. Универсальный программируемый пульт
Подойдет для открытия ворот и шлагбаумов.
Цена: 316 руб., купить с кэшбеком
14. Крепление для велосипеда
С такой штукой парковать велосипед одно удовольствие.
Цена: 818 руб., купить с кэшбеком
15. Пальчиковые аккумуляторы
Заряжаются прямо от USB.
Цена: 468 руб., купить с кэшбеком
16. Компактный зонт
По размеру чуть больше смартфона.
Цена: 645 руб., купить с кэшбеком
17. Теплая рубашка
Пригодится, пока дома не включат отопление.
Цена: 913 руб., купить с кэшбеком
18. Садовые фонари
Днем заряжаются от солнца, а ночью освещают двор.
Цена: 1 405 руб., купить с кэшбеком
19. Автомобильный термос
Долго держит тепло, подогревается от прикуривателя.
Цена: 1 396 руб., купить с кэшбеком
20. Ручка для камеры
Удобное приспособление для съемки на ходу.
Цена: от 70 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!