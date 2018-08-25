Ещё
20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал сам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.54
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал сам 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал самОсень приближается, самое время заказать полезные гаджеты и штуки, которые обязательно пригодятся каждому.
Прежде всего приглашаем посетить нашем Telegram, там ждут три самые крутые штуки.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Чехлы для iPhone
Набор осенних чехлов с разнообразными рисунками.
Цена: от 59 руб., купить с кэшбеком
2. Сумка-рюкзак
Универсальная штука для города с зарядкой для смартфона.
Цена: 100 руб., купить с кэшбеком
3. Домашняя метеостанция
Показывает время, температуру, влажность и прогноз погоды.
Цена: 709 руб., купить с кэшбеком
4. Фляга с гравировкой
Для крепких напитков.
Цена: 702 руб., купить с кэшбеком
5. Удобные штаны
Пора менять шорты на что-то потеплее.
Цена: от 1 138 руб., купить с кэшбеком
6. Большой зонт
Прочный большой зонт с защитой от ветра.
Цена: 1 159 руб., купить с кэшбеком
7. Мультитул 5 в 1  Компактный инструмент на все случаи жизни.
Цена: 785 руб., купить с кэшбеком
8. Складной рюкзак
Небольшая сумка в сложенном состоянии поместится в любом кармане.
Цена: 635 руб., купить с кэшбеком
9. Водонепроницаемые бахилы
Спасут от грязи и слякоти.
Цена: от 139 руб., купить с кэшбеком
10. Умный ночник
Ночник с датчиком движения умеет включаться и отключаться автоматически.
Цена: 657 руб., купить с кэшбеком
11. Теплый шарф
Оригинальный аксессуар, который согреет в ветреную погоду.
Цена: 350 руб., купить с кэшбеком
12. Вакуумный упаковщик
С ним можно сделать запас продуктов на зиму.
Цена: от 1 258 руб., купить с кэшбеком
13. Универсальный программируемый пульт
Подойдет для открытия ворот и шлагбаумов.
Цена: 316 руб., купить с кэшбеком
14. Крепление для велосипеда
С такой штукой парковать велосипед одно удовольствие.
Цена: 818 руб., купить с кэшбеком
15. Пальчиковые аккумуляторы
Заряжаются прямо от USB.
Цена: 468 руб., купить с кэшбеком
16. Компактный зонт
По размеру чуть больше смартфона.
Цена: 645 руб., купить с кэшбеком
17. Теплая рубашка
Пригодится, пока дома не включат отопление.
Цена: 913 руб., купить с кэшбеком
18. Садовые фонари
Днем заряжаются от солнца, а ночью освещают двор.
Цена: 1 405 руб., купить с кэшбеком
19. Автомобильный термос
Долго держит тепло, подогревается от прикуривателя.
Цена: 1 396 руб., купить с кэшбеком
20. Ручка для камеры
Удобное приспособление для съемки на ходу.
Цена: от 70 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
iPhones.ru: последние новости
20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочется Как на тебе зарабатывают в Instagram: твои лайки – ценная валюта Транспортная карта «Тройка». Как работает? Можно обмануть?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай довел Трампа до экономической истерии10
Рублю предсказали черный понедельник441
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год5
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
США пойдут за газом на Украину20
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение