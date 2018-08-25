20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал сам

20 классных штук с AliExpress на эту осень, выбирал самОсень приближается, самое время заказать полезные гаджеты и штуки, которые обязательно пригодятся каждому.

Прежде всего приглашаем посетить нашем Telegram, там ждут три самые крутые штуки.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Чехлы для iPhone

Набор осенних чехлов с разнообразными рисунками.

Цена: от 59 руб., купить с кэшбеком

2. Сумка-рюкзак

Универсальная штука для города с зарядкой для смартфона.

Цена: 100 руб., купить с кэшбеком

3. Домашняя метеостанция

Показывает время, температуру, влажность и прогноз погоды.

Цена: 709 руб., купить с кэшбеком

4. Фляга с гравировкой

Для крепких напитков.

Цена: 702 руб., купить с кэшбеком

5. Удобные штаны

Пора менять шорты на что-то потеплее.

Цена: от 1 138 руб., купить с кэшбеком

6. Большой зонт

Прочный большой зонт с защитой от ветра.

Цена: 1 159 руб., купить с кэшбеком

7. Мультитул 5 в 1 Компактный инструмент на все случаи жизни.

Цена: 785 руб., купить с кэшбеком

8. Складной рюкзак

Небольшая сумка в сложенном состоянии поместится в любом кармане.

Цена: 635 руб., купить с кэшбеком

9. Водонепроницаемые бахилы

Спасут от грязи и слякоти.

Цена: от 139 руб., купить с кэшбеком

10. Умный ночник

Ночник с датчиком движения умеет включаться и отключаться автоматически.

Цена: 657 руб., купить с кэшбеком

11. Теплый шарф

Оригинальный аксессуар, который согреет в ветреную погоду.

Цена: 350 руб., купить с кэшбеком

12. Вакуумный упаковщик

С ним можно сделать запас продуктов на зиму.

Цена: от 1 258 руб., купить с кэшбеком

13. Универсальный программируемый пульт

Подойдет для открытия ворот и шлагбаумов.

Цена: 316 руб., купить с кэшбеком

14. Крепление для велосипеда

С такой штукой парковать велосипед одно удовольствие.

Цена: 818 руб., купить с кэшбеком

15. Пальчиковые аккумуляторы

Заряжаются прямо от USB.

Цена: 468 руб., купить с кэшбеком

16. Компактный зонт

По размеру чуть больше смартфона.

Цена: 645 руб., купить с кэшбеком

17. Теплая рубашка

Пригодится, пока дома не включат отопление.

Цена: 913 руб., купить с кэшбеком

18. Садовые фонари

Днем заряжаются от солнца, а ночью освещают двор.

Цена: 1 405 руб., купить с кэшбеком

19. Автомобильный термос

Долго держит тепло, подогревается от прикуривателя.

Цена: 1 396 руб., купить с кэшбеком

20. Ручка для камеры

Удобное приспособление для съемки на ходу.

Цена: от 70 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!