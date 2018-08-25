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7 фактов о кокаиновом короле Пабло Эcкобаре. На его деньги можно было прокормить весь мир
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7 фактов о кокаиновом короле Пабло Эcкобаре. На его деньги можно было прокормить весь мир 

BigPikcha.ru 49 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Он родился в бедной колумбийской семье, но спустя годы стал одним из самых богатых и влиятельных людей мира. Пабло Эскобар вошел в историю не как политический деятель, а как известный наркобарон.
Кокаиновый король не скрывал свою незаконную деятельность, которая, кстати, принесла ему немалое состояние. Отвечая за 80% мирового рынка кокаина, он еженедельно зарабатывал примерно 420 млн долларов. Эль-Патрона считают богатейшим наркобароном всех времен. Даже трудно представить, какую сумму он сколотил на продаже порошка смерти: речь идет уже не о миллионах, а о миллиардах долларов.
Сколько же деньжищ крутилось вокруг Эскобара!
Источник: mixnews.lv  1. Только за год картель Эскобара зарабатывал почти 22 млрд долларов.
2. Ежегодно Пабло контрабандой ввозил в США около 15 тонн кокаина.
3. Эскобар каждый год терял до 2 млрд долларов, но это не было проблемой. Очевидцы вспоминают: «Пабло зарабатывал настолько много, что каждый год приходилось списывать 10% от его состояния, потому что деньги в хранилище съедали крысы, их повреждала вода или они просто терялись».
4. Эскобар семь лет подряд — с 1987-го по 1993-й — был в списке международных миллиардеров по версии Forbes. В 1989 году он дотянулся до седьмой позиции.
5. Каждый месяц Пабло тратил 2,5 тысячи долларов только на резинки для купюр.
6. Однажды, когда его дочка Мануэла замерзла в неотапливаемом доме-убежище, Эскобар сжег 2 млн долларов, чтобы согреть девочку.
7. В 1991 году Эль-Патрона посадили в созданную по его собственному проекту тюрьму под названием La Catedral, которая напоминала больше дорогой, престижный клуб. Танцпол, бассейн, джакузи, сауна, футбольное поле: чего там только не было! Родственники и друзья Эскобара могли посещать его в любое время, да и заключенный сам решал, когда приходить. А вот представителям колумбийской власти было запрещено подходить к тюрьме ближе чем на пять километров.
По правде говоря, историю легендарного кокаинового короля веселой не назовешь. Не хочется сегодня рассказывать о жутких смертях и громком теракте, которые последовали после настоящего ареста Эскобара. Мы поведали лишь о шокирующем состоянии, которое можно заработать таким неблагородным способом. Несмотря на жуткие факты, сопровождавшие всю биографию наркобарона, самый богатый колумбиец помогал бедным — его даже считали новым Робин Гудом.
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