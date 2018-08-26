Волна выборного здоровья прокатится по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае пройдет акция «Выбираю здоровье». На избирательных участках в единый день голосования 9 сентября избиратели смогут получить медицинскую консультацию врачей по нескольким направлением.

— Проведение акции было запланировано на этот год. Очень удачно получилось, что ее можно совместить с единым днем голосования — так мы сможем охватить как можно больше населения, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Москвин

«Выбираю здоровье» получится таким масштабным впервые — в акции задействованы более 120 волонтеров-медиков, а также уже состоявшиеся врачи. Проходить акция будет в основном в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре — в тех городах, где есть профильные учреждения и развито волонтерское движение.

— Экспресс-исследование будет проходить примерно в 30 избирательных участках городов Хабаровска и Комсомольска, — уточнил собеседник.

В рамках акции запланировано три основных мероприятия. Так, участники смогут рассчитать свой индекс массы тела, а волонтеры, в свою очередь, дадут советы по питанию или отправят к врачу на консультацию. Можно будет узнать сумму потраченных на сигареты денег — исходя из стоимости сигарет и продолжительности курения, на экране появится информация того, что мог бы купить курильщик, отказавшись от вредной привычки. Например, 2 машины, 400 телефонов и так далее. А третьим элементом акции станет проверка артериального давления.

— 70% смертей на территории края происходит в связи с изменением давления. По прошлым исследованиям могу сказать, что 60% молодых людей ни разу не проходили подобное обследование, причем 40% из них имеют отклонения от нормы, — привел данные Артем Москвин.

Планируется, что основной период проведения акции придется на первую половину дня 9 сентября — с 9 до 13 или с 10 до 14 часов.