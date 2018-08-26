Ещё
Волна выборного здоровья прокатится по Хабаровскому краю
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

Волна выборного здоровья прокатится по Хабаровскому краю 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае пройдет акция «Выбираю здоровье». На избирательных участках в единый день голосования 9 сентября избиратели смогут получить медицинскую консультацию врачей по нескольким направлением.
— Проведение акции было запланировано на этот год. Очень удачно получилось, что ее можно совместить с единым днем голосования — так мы сможем охватить как можно больше населения, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Москвин.
«Выбираю здоровье» получится таким масштабным впервые — в акции задействованы более 120 волонтеров-медиков, а также уже состоявшиеся врачи. Проходить акция будет в основном в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре — в тех городах, где есть профильные учреждения и развито волонтерское движение.
— Экспресс-исследование будет проходить примерно в 30 избирательных участках городов Хабаровска и Комсомольска, — уточнил собеседник.
В рамках акции запланировано три основных мероприятия. Так, участники смогут рассчитать свой индекс массы тела, а волонтеры, в свою очередь, дадут советы по питанию или отправят к врачу на консультацию. Можно будет узнать сумму потраченных на сигареты денег — исходя из стоимости сигарет и продолжительности курения, на экране появится информация того, что мог бы купить курильщик, отказавшись от вредной привычки. Например, 2 машины, 400 телефонов и так далее. А третьим элементом акции станет проверка артериального давления.
— 70% смертей на территории края происходит в связи с изменением давления. По прошлым исследованиям могу сказать, что 60% молодых людей ни разу не проходили подобное обследование, причем 40% из них имеют отклонения от нормы, — привел данные Артем Москвин.
Планируется, что основной период проведения акции придется на первую половину дня 9 сентября — с 9 до 13 или с 10 до 14 часов.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Что изменится в жизни россиян с 1 мая Минфин предлагает ввести налог на доход самозанятых Американцы продают крупнейшее месторождение меди в Хабаровском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия избавляется от диктата доллара180
Китай довел Трампа до экономической истерии16
Рублю предсказали черный понедельник459
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
США пойдут за газом на Украину70
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение