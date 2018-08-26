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Цена на энергетический уголь в Китае осталась неизменной
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Цена на энергетический уголь в Китае осталась неизменной 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 августа /Синьхуа/ — Цена на энергетический уголь в Китае осталась неизменной в недельном выражении на фоне того, что спрос на электроэнергию начал сокращаться после пикового сезона.
Как сообщили на Циньхуандаоской бирже морских перевозок угля, китайский официальный угольный индекс цен на энергетический уголь Bohai-Rim Steam-Coal Price Index, основанный на ценах на уголь в главных портах Северного Китая, составил 568 юаней /около 82,67 доллара США/ за тонну, сохранившись на уровне предыдущей недели.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цена упала на 2,24 процента.
По мнению аналитиков, продажи энергетического угля и цена на него испытывают давление. Электростанции, работающие на угле, начали приостанавливать выработку электричества для профилактики и ремонта, поскольку лето подошло к концу, и некоторые корпоративные потребители уже отложили планы по покупке на определенный период, рассчитывая на снижение цен на уголь.
Китай стремится к сокращению избыточных производственных мощностей в угледобывающем секторе. В этом году в стране планируется ликвидировать 150 млн тонн мощностей. -0-
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