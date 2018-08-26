Куда катится Tesla?

Илон Маск передумал. Бизнесмен больше не хочет превращать Tesla из публичной компании в частную. Такое решение он принял после встречи с инвесторами, которые не одобрили идею приватизации. Об этом говорится в заявлении Маска в блоге компании.

Ранее планами бизнесмена о выводе Tesla с биржи заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Там предположили, что соответствующее заявление бизнесмена было попыткой манипулирования инвесторами.

В последнее время заявления и действия бизнесмена выглядят довольно нелогично. Например, он дает слишком откровенное интервью The New York Times , в котором признается, что работает по 120 часов в неделю и пьет таблетки, чтобы уснуть. После этого акции компании заметно падают.

В том же интервью Маск объясняет, что в своем твите от 7 августа, в котором сообщалось о планах приватизации Tesla, сначала он хотел написать цену обратного выкупа акций в 419 долларов, но потом прикинул, что число 420 «более удачливое». Это намек на употребление марихуаны, понятный большинству американцев. Журналисты тут же предположили, что бизнесмен принимает не только снотворное, но и кое-что еще. Что происходит с Маском и его компанией?

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «У него есть способность идейного вдохновителя и, прежде всего, великого пиарщика самого себя, этого у него не отнять. Но рано или поздно нужен результат, а его нет. Это его, естественно, расстраивает и заставляет искать какие-то внутренние причины, и какой-то внутренний конфликт в нем тоже происходит. Ко всему прочему самая главная причина — количественное сжатие в американской денежной системе приводит в конечном счете к падению капитализации. Tesla — наиболее одиозный пример того, как расходятся фундаментальные показатели и рыночная капитализация. Денег на рынке становится меньше, такие компании будут стремительно дешеветь, быстрее других. Поэтому эти компании сегодня не в фаворе у инвесторов, они стараются от них избавляться».

История с твитом, кстати, не закончилась. Акционеры Tesla подали в суд на Маска. Истцы считают, что понесли убытки из-за распространенной им недостоверной информации. Они воспринимают поступок Маска как настоящее вредительство, так как привлекать деньги на амбициозные проекты с уходом с биржи может стать неоткуда.

Но для Маска, похоже, было важно другое — скрыть очень плохую отчетность, которую частная компания публиковать уже не обязана. Tesla никак не удается выйти на запланированные объемы производства. В первом квартале компания выпустила меньше 35 тысяч электромобилей всех моделей, во втором — около 53 тысяч. А обещали сначала 60 тысяч в квартал, а потом и 78 тысяч. И если к нижней планке компания уже подобралась, то до верхней ей пока далеко. Что будет с производителем электрокаров дальше?

Григорий Аветов директора Школы Бизнеса «Синергия» «Tesla — это проект с очень высокой степенью вероятности потенциального закрытия. Речь идет не просто о схлопывании „мыльных пузырей“ в эпоху доткомов, речь идет о том, что это очень большой „мыльный пузырь“. Это не компания Apple , это не компания, которая приносит операционную прибыль, это компания, которая является сугубо дотируемой. Понятно, что рано или поздно должна была накопиться критическая масса проблем. Она сейчас накапливается».

Несмотря на все эти скандалы и проблемы, Маск продолжает демонстрировать оптимизм. После встречи с инвесторами он пообещал, что Tesla сосредоточится на развитии третьей бюджетной модели. По мнению бизнесмена, это поможет компании выйти на самоокупаемость. Когда это произойдет, Маск не уточнил.