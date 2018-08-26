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«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару
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Путин нашел замену доллару 

Рамблер 2 часа назад
Российские власти не ожидают быстрой нормализации отношений с Западом, пишет Die Welt. Об этом косвенно свидетельствует заметный рост золотовалютных резервов страны в июле.
По данным издания, за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы золота. С 457 тонн в 2008 году к июлю 2018 года эта цифра составила 1944 тонн. В итоге по этим показателям Россия вышла на пятое место в мире, опередив Китай. На долю России приходится 17 процентов мировых запасов золота.
«У Путина есть стратегический план, — говорит политический советник и автор Джеймс Рикардс. — Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России». В этой ситуации золото становится идеальной инвестицией.
Между тем только в этом году драгоценный металл потерял почти девять процентов своей стоимости по отношению к доллару. Однако ради выполнения своего стратегического плана российские власти готовы на определенные экономические риски.
«Россия должна противостоять финансовым санкциям, которые ставят под угрозу национальную безопасность, — говорит Стив Ханке, профессор финансов Университета Джона Хопкинса.
Золото — идеальное средство для хеджирования собственной валюты.
«Золото не выдается государством и, следовательно, не представляет никаких политических опасностей».
Ханке напоминает о прогнозе лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла (Нобелевская премия по экономике в 1999 году «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса»), который еще в 1997 году предсказал, что золото будет играть более активную роль в международной денежной системе XXI века.
Американский президент Дональд Трамп, который использует доллар в качестве оружия против других государств, может сделать это предсказание реальностью, отмечает издание. В итоге все государства, которые отделены от глобальной финансовой системы через диктат доллара США, будут искать альтернативу. Поэтому Ханке не исключает, что Иран, Россия и Турция станут своего рода золотым блоком, чтобы стать независимыми.
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