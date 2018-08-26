«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару

Путин нашел замену доллару

Российские власти не ожидают быстрой нормализации отношений с Западом, пишет Die Welt . Об этом косвенно свидетельствует заметный рост золотовалютных резервов страны в июле.

По данным издания, за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы золота. С 457 тонн в 2008 году к июлю 2018 года эта цифра составила 1944 тонн. В итоге по этим показателям Россия вышла на пятое место в мире, опередив Китай. На долю России приходится 17 процентов мировых запасов золота.

«У Путина есть стратегический план, — говорит политический советник и автор Джеймс Рикардс. — Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России». В этой ситуации золото становится идеальной инвестицией.

Между тем только в этом году драгоценный металл потерял почти девять процентов своей стоимости по отношению к доллару. Однако ради выполнения своего стратегического плана российские власти готовы на определенные экономические риски.

«Россия должна противостоять финансовым санкциям, которые ставят под угрозу национальную безопасность, — говорит Стив Ханке, профессор финансов Университета Джона Хопкинса.

Золото — идеальное средство для хеджирования собственной валюты.

«Золото не выдается государством и, следовательно, не представляет никаких политических опасностей».

Ханке напоминает о прогнозе лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла (Нобелевская премия по экономике в 1999 году «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса»), который еще в 1997 году предсказал, что золото будет играть более активную роль в международной денежной системе XXI века.