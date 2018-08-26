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Обзор: как крупные торговые сети конкурируют с Интернет-магазинами
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Обзор: как крупные торговые сети конкурируют с Интернет-магазинами 

Prim.News 2 часа назад
Аналитики удивлены.
Отличные результаты от крупных торговых сетей Walmart и Target удивили аналитиков: интерес к розничной торговле со стороны покупателей возвращается?
По правде говоря, розничная торговля никогда не уходила с повестки дня. Интернет-магазины теперь захватывают около 50 центов каждого доллара, потраченного в Интернете, в результате чего традиционные ритейлеры будут бороться за остальные деньги. И надвигающиеся китайские инвестиции могут спровоцировать еще один передел рынка, пишет The Gazette.
В условиях конкуренции торговые сети создают магазины, добавляя больше вариантов доставки и улучшая обслуживание с более подготовленными, высокооплачиваемыми сотрудниками. По словам специалистов, именно сегодня, в условиях жесткой конкуренции с Интернет-магазинами, уровень подготовленности персонала традиционных магазинов значительно возрос. К примеру, магазин Silk Plaster в торговом комплексе «Ланской» соответствует этим критериям.
В частности, американский сектор розничной торговли переживает ренессанс. При этом игроки рынка испытают оптимистичные чувства. Так, Walmart, крупнейший в мире розничный торговец, опубликовал свою лучшую квартальную прибыль за последние десять лет на прошлой неделе. Nordstrom и Kohl также опережают прогнозы аналитиков, и все они в некоторой степени выигрывают от «кончины» таких цепочек, как Toys «R» Us и Bon-Ton Stores.
На долю рынка розничной торговли приходится миллиарды долларов. При этом игроки рынка тратят миллиарды долларов, чтобы внедрить лучшие практики в работу и отклонить угрозу от Интернет-магазинов.
На той же неделе Walmart, Best Buy и Target провели свои собственные конкурирующие продажи, и Target заявила, что однодневная промо-кампания в Интернете обеспечила лучшую в своем роде выручку по цифровым продуктам за пределами праздников. 41-процентный рост доходов в Интернете у этой компании оказался максимальным, при этом данный показатель начали отслеживать показатель отдельно четыре года назад.
Walmart наблюдал подобный выигрыш от своего бизнеса в области электронной коммерции, который был усилен онлайн-программой по отдельным товарам, которая теперь действует в 1800 магазинах и привлекает новых клиентов.
Хорошо зарекомендовавшие себя розничные торговцы сейчас выигрывают. Другие же не могут позволить себе инвестировать повышение квалификации и уходят с рынка, отмечают эксперты.
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