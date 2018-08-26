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В первом полугодии в секторе гражданской авиации Китая сохранился стабильный рост
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В первом полугодии в секторе гражданской авиации Китая сохранился стабильный рост 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 августа /Синьхуа/ — Сектор гражданской авиации Китая развивался стабильными темпами в первом полугодии этого года.
Согласно данным Управления гражданской авиации Китая, в первом полугодии 2018 года общий объем авиаперевозок страны достиг 58,4 млрд тонно-километров при увеличении на 13 проц. в годовом выражении. В 2017 году данный показатель вырос на 12,5 проц.
При этом объем пассажироперевозок достиг 296,6 млн человек с ростом на 12,4 проц. /в прошлом году рост составил 13 проц. /, а объем грузоперевозок — 3,6 млн тонн с ростом на 6,4 проц.
Китай является вторым крупнейшим в мире авиационным рынком после США. Страна ставит целью повысить объем авиаперевозок до 142 млрд тонно-километров к 2020 году, а объем пассажироперевозок — до 720 млн в год. -0-
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