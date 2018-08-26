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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,36%
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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,36% 

Investing.com Россия 47 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов услуг, транспорта и банковских услуг.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,36%, индекс ADX General подорожал на 0,50%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT), которые подорожали на 0,100 п. (9,43%), закрывшись на отметке в 1,160. Котировки Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли на 0,020 п. (3,05%), завершив торги на уровне 0,675. Бумаги Aramex (DU:ARMX) выросли в цене на 0,090 п. (2,09%), закрывшись на отметке 4,400.
Лидерами падения стали акции Natl cement co (DU:NCC), цена которых упала на 0,260 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 2,340. Акции DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) поднялись на 0,009 п. (2,57%), закрывшись на уровне 0,341, а Union prop (DU:UPRO) снизились в цене на 0,012 п. (1,71%) и завершили торги на отметке 0,691.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции United Arab Bk (AD:UAB), которые подорожали на 13,21% до отметки 1,200, International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые набрали 5,98%, закрывшись на уровне 1,24, а также акции Ad Commercial (AD:ADCB), которые повысились на 2,29%, завершив сессию на отметке 7,16.
Лидерами падения стали акции Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN), которые снизились в цене на 8,33%, закрывшись на отметке 0,5500. Акции компании Union Natl Bk (AD:UNB) потеряли 3,95% и завершили сессию на уровне 3,650. Котировки Ad Natl Energy (AD:TAQA) снизились в цене на 2,46% до отметки 1,190.
На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 8 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 10 компаний подорожали, 7 снизились, a 4 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Natl cement co (DU:NCC) упали до минимума, снизившись на 10,00%, 0,260 п., и завершили торги на отметке 2,340.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,05%, или 0,71, достигнув отметки $68,54 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $76,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,53%, или 18,30, до отметки $1.212,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,68%, достигнув отметки 4,2691.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,49% до 95,08.
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