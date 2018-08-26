5 главных событий следующей недели

Investing.com — Лето подходит к концу, а настроения рынков на следующей неделе, вероятно, будут диктоваться ситуацией в международной торговле. Инвесторы будут следить за дальнейшим развитием событий относительно торгового конфликта между США и их основными торговыми партнерами.

Сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях заставляет инвесторов нервничать относительно того, что эскалация торгового конфликта может привести к замедлению глобальной экономики или снижению доходов корпораций.

На следующей неделе будут опубликованы отчеты по доходам и расходам физических лиц, включая базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является важным показателем для ФРС при определении инфляции. Эти отчеты привлекут внимание игроков рынка.

В экономическом календаре недели также можно выделить публикацию уточненного значения роста ВВП США за второй квартал.

По другую сторону Атлантики внимание трейдеров будет приковано к данным по инфляции в еврозоне. Скорее всего, этот отчет подтвердит решение ЕЦБ о том, что не следует торопиться с отказом от мер финансового стимулирования.

В Азии игроки рынков обратят пристальное внимание на ежемесячный отчет по объему промышленного производства в Китае, чтобы обнаружиться любые признаки ущерба, нанесенного продолжающимся торговым конфликтом со США.

1. Торговые переговоры по перезаключению договора NAFTA

По мнению официальных представителей США и Мексики, они приблизились к заключению торгового договора, что может открыть дорогу к возвращению Канады к переговорам по поводу перезаключения договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Новый глава мексиканской делегации указал на возможность решения спорных вопросов, касающихся энергетического сектора и сохраняющегося требования США относительно истечения срока действия договора.

В субботу в своем Twitter президент Дональд Трамп сообщил, что отношения Соединенных Штатов с Мексикой становятся теснее с каждым часом: «Есть несколько по-настоящему хороших людей есть и в старом, и в новом правительстве, и все они очень тесно сотрудничают… Скоро может быть заключено большое торговое соглашение с Мексикой!»

США и Мексика ведут двусторонние переговоры с целью устранить разногласия перед тем, как вернуть канадскую делегацию за стол переговоров.

Правительства трех стран надеются согласовать основные принципы торгового соглашения NAFTA к концу августа.

В то же время Вашингтон оказывает давление на Брюссель, чтобы ускорить торговые переговоры, начатые после встречи президента США Дональда Трампа с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером . Об этом в субботу заявили два представителя Германии и представитель правительства США.

Посол Германии в США Эмили Хабер сообщила журналистам о том, что после встречи между Трампом и Юнкером была сформирована рабочая группа, первое заседание которой состоится на следующей неделе. При этом, по словам Хабер, представители США настаивают на очень быстрых результатах переговоров.

Однако в центре внимания рынков, скорее всего, останутся следующие шаги в торговом конфликте между США и Китаем. Двухдневные переговоры между китайской и американской делегациями, состоявшиеся в прошлую среду и четверг, не позволили остановить разгорающуюся торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Опасения о торговой войне между США и Китаем сохраняются уже несколько месяцев, что привело к замедлению роста на рынках. Инвесторы испытывают опасения относительно усиления напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, от которых зависит глобальный экономический рост.

2. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США В 15:30 МСК четверга Министерство торговли США опубликует данные по доходам и расходам физических лиц за июль, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является базовым показателем для определения инфляции ФРС.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что базовый ценовой индекс расходов в США за прошлый месяц вырастет на 0,2% после повышения на 0,1% в июне.

В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление должен вырасти на 2,0% против роста на 1,9% в июне.

ФРС использует индекс расходов, чтобы определять необходимость повышения или снижения процентной ставки. Цель заключается в том, чтобы сдерживать инфляцию на уровне 2% или ниже.

3. Уточненное значение ВВП США за второй квартал

Министерство торговли США опубликует уточненные цифры по значению экономического роста за второй квартал (отчет выйдет в 15:30 МСК среды).

По оценкам аналитиков, экономика за второй квартал покажет рост на 4,0% в годовом исчислении. Это значение будет пересмотрено в сторону снижения после предварительной оценки роста ВВП на уровне 4,1%.

Тем не менее, пересмотренное значение останется наивысшим показателем роста ВВП США с третьего квартала 2014 года.

Текущий рост экономики США является вторым по продолжительности за историю страны. Дополнительный импульс росту экономики США придало значительное снижение налогов. Вероятность замедления экономического роста США до конца этого года остается низкой.

Кроме отчета по ВВП страны в экономическом календаре следующей недели можно также выделить индекс доверия потребителей США от CB, а также отчет по деловой активности (PMI) в Чикаго за август.

Скорее всего, новые данные не изменят прогнозов по монетарной политике после того, как глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе еще раз спрогнозировал постепенное повышение процентной ставки несмотря на критику президентом США Дональдом Трампом повышения процентной ставки.

После недавних заявлений Пауэлла трейдеры фьючерсами процентной ставки прогнозируют ее повышение в сентябре и декабре этого года.

4. Данные по инфляции в зоне евро

В 12:00 МСК пятницы будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне за август.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что потребительские цены в августе выросли на 2,1%, что соответствует показателю роста за июль.

Показатель базовой инфляции не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам, базовая инфляция останется стабильной на уровне роста на 1,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

ЕЦБ стремится к повышению инфляции до уровня чуть ниже 2% для еврозоны в целом.

На неделе свои данные по инфляции опубликуют Испания, Франция, Италия и Германия.

ЕЦБ планирует свернуть программу финансового стимулирования до конца этого года и сообщил о том, что может повысить значение процентной ставки в следующем году.

Однако в последние недели некоторые инвесторы стали испытывать опасения о том, что экономический рост региона уже прошел свой пик. Эти опасения добавились к негативному восприятию торгового конфликта ЕС со США.

5. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая

В 04:00 МСК пятницы Всекитайская ассоциация по логистике и закупкам опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за август.

Экономисты прогнозируют, что этот показатель снизится на 0,2 пункта до 51,0.

Индекс деловой активности (PMI) является хорошим индикатором экономических условий, и некоторые экономисты даже предпочитают использовать этот индекс вместо значения ВВП, который может быть подвержен временным изменениям и часто пересматривается.

Если значение этого индекса превышает 50, это говорит об экономическом росте в производственном секторе, а значение ниже 50 указывает на экономический спад.

Недавние отчеты показали, что вторая экономика мира, возможно, замедляется, что усиливает опасения о потенциальных последствиях полномасштабной торговой войны между США и Китаем.