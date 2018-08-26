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Китай будет оспаривать импортные тарифы США в ВТО
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Китай будет оспаривать импортные тарифы США в ВТО 

ProComp.info 29 минут назад
Фото: ProComp.info
23 августа. PROCOMP.INFO — Пекин сообщил о своем решении подать протест в ВТО против реализации американских тарифов на свои товары на сумму $ 16 млрд
Последний раунд санкций начался в четверг. Китай ранее предупреждал, что ответит тем же и повысит тарифы на импорт в размере $16 миллиардов.
«Америка, не обращая внимание на другие мнения, 23 августа повысила импортные тарифы на китайские товары в размере $16 млрд до 25-процентных санкций. Эти действия явно противоречат принципам ВТО. Китай выступит с жестким протестом и вынужден принять контрмеры», — сказано в сообщении.
«Китай подаст жалобу в ВТО для защиты механизма свободной торговли и многосторонности», — сообщили в Министерстве.
Ранее пресс-секретарь Министерства торговли Китай назвал решение США о введении тарифов на китайские товары на сумму 16 миллиардов долларов «превышением внутреннего законодательства над международным» и «очень необоснованным».
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